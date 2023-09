Ustawa o niektórych zawodach medycznych opublikowana. Zmiany dla ratowników, farmaceutów czy psychoterapii

Jak wynika z treści nowej ustawy o niektórych zawodach medycznych, wejdzie ona w całości w życie 26 marca 2024

Część przepisów ma obowiązywać od stycznia

Pełna treść została dziś, 25 września opublikowana w Dzienniku Ustaw. Przypomnijmy, że prezydent podpisał ją początkiem bm.

Przepisy od 26 września, ale z mocą wsteczną

Art. 90, art. 93, art. 104 i art. 105 w życie wejdą z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 22 czerwca 2023 r.

Od26 września będzie obowiązywał zapis, który zmienia ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. "Zasady przeprowadzenia badania lub udzielenia innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza, ratownika medycznego, pielęgniarkę systemu oraz diagnostę laboratoryjnego mimo braku zgody albo wobec zgłoszenia sprzeciwu,, określają odpowiednio przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych, o zawodach pielęgniarki i położnej oraz o medycynie laboratoryjnej " - brzmi nowy przepis.

Z kolei art. 93 odnosi się do nowej ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym i zmienia w niej kilka artykułów, dotyczących samokształcenia i kursów doszkalających ratowników medycznych. Ponadto art. 105 nowej ustawy, który wejdzie w życie 26 września stwierdza, że kursy doskonalące, o których mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 93, rozpoczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy są realizowane zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

Art. 104 obejmuje dyspozytorów medycznych. "Dyspozytorzy medyczni, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy rozpoczęli okres edukacyjny, kontynuują go na dotychczasowych zasadach z zachowaniem punktów edukacyjnych - stanowi nowy przepis.

Artykuły, które wejdą w życie 26 września

Ustawa wymienia trzy artykuły, które będą obowiązywać od jutra, 26 września. Są to art. 89, art. 95 i art. 103. Pierwszy z nich jest kolejną zmiana ustawy o PRM:

1) w art. 21 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) liczbę i rozmieszczenie na obszarze województwa funkcjonujących oraz planowanych do utworzenia:

a) zespołów ratownictwa medycznego, kierując się parametrami czasu dotarcia na miejsce zdarzenia, określonymi w art. 24, oraz liczbą zdarzeń w obszarze działania, przyjmując, że na każde rozpoczęte 10 podstawowych

zespołów ratownictwa medycznego, przypada nie mniej niż 1 specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego,

b) szpitalnych oddziałów ratunkowych;”;

2) w art. 26c dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Osoby, o których mowa w ust. 1, zatrudnione w dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii na stanowisku dyspozytora medycznego, głównego dyspozytora medycznego albo zastępcy głównego dyspozytora medycznego, mogą pełnić te funkcje po tym dniu.”

Art. 95 dotyczy farmaceutów. W ustawie zawodzie farmaceuty

w art. 75 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) założenia organizacyjno-programowe określające rodzaj i cel kształcenia, czas jego trwania, sposób organizacji oraz sposób sprawdzania efektów uczenia się;”.

Z kolei art. 103 stwierdza odnośnie ratownictwa medycznego, że "do dnia 31 października 2023 r. wojewodowie przekażą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia aktualizacje wojewódzkich planów działania systemu, o których mowa w art. 21 ustawy zmienianej w art. 89, sporządzone zgodnie z wymaganiami, o których mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 89 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą."

Zmiany od 1 stycznia 2024 r.

Nowa ustawa o niektórych zawodach medycznych zmienia też definicję psychoterapii. Jak czytamy: psychoterapia to celowe i planowane oddziaływania psychologiczne, zmierzające do złagodzenia lub usunięcia

objawów zaburzenia oraz do poprawy funkcjonowania psychicznego i społecznego, wspierające dążenia jednostki lub rodziny do zdrowia i rozwoju, kierowane do osób z zaburzeniami psychicznymi".

Ta zmiana zostanie wprowadzona od 1 stycznia 2024 r., modyfikując ustawę o ochronie zdrowia psychicznego, podobnie jak zasady przystępowania do egzaminu PES przez psychoterapeutów.

Nowe zawody medyczne od 26 marca 2024 r.

Przypomnijmy, Celem ustawy o niektórych zawodach medycznych jest uregulowanie zasad i warunków wykonywania następujących zawodów medycznych:

asystentka stomatologiczna,

elektroradiolog,

higienistka stomatologiczna,

instruktor terapii uzależnień,

opiekun medyczny,

optometrysta,

ortoptystka,

podiatra,

profilaktyk,

protetyk słuchu,

technik farmaceutyczny,

technik masażysta,

technik ortopeda,

technik sterylizacji medycznej,

terapeuta zajęciowy.

Ustawa tworzy Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego, który jest rejestrem publicznym prowadzonym przez ministra zdrowia.

Rejestr ten będzie częściowo jawny, w zakresie m.in. danych i informacji dotyczących osoby wykonującej zawód medyczny, dotyczących numer wpisu, nazwy wykonywanego zawodu medycznego, imienia i nazwiska osoby wykonującej zawód medyczny, nazwy i adres miejsca wykonywania zawodu medycznego.

Utrata prawa wykonywania zawodu

Zgodnie z ustawą, osoba wykonująca zawód medyczny będzie traciła uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego w przypadku: utraty albo ograniczenia zdolności do czynności prawnych; pozbawienia praw publicznych; prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; pozbawienia uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego.

Ustawa wprowadza również regulacje dotyczące odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących zawód medyczny. Osoba wykonująca zawód medyczny będzie podlegała odpowiedzialności zawodowej za zawinione naruszenie przepisów związanych z wykonywaniem danego zawodu medycznego. Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny będzie obejmowało: czynności sprawdzające - prowadzone przez rzecznika dyscyplinarnego; postępowanie wyjaśniające - prowadzone przez rzecznika dyscyplinarnego; postępowanie przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej.

Karami za przewinienie zawodowe będą: upomnienie; nagana; kara pieniężna; zawieszenie uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego na okres do 5 lat; pozbawienie uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego.

Od orzeczenia, osobie obwinionej oraz rzecznikowi dyscyplinarnemu, będzie przysługiwał wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Komisję w składzie pięcioosobowym. Orzeczenie kary pozbawienia uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego będzie powodowało skreślenie z rejestru bez prawa ubiegania się o ponowny wpis do rejestru przez okres 10 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o karze pozbawienia uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego.

Treść ustawy do pobrania pod tekstem.

