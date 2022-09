Ustawa o jakości przyjęta przez Stały Komitet Rady Ministrów. "No-fault nie zwalnia lekarzy z odpowiedzialności"

Wraca projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta

Jak informuje minister zdrowia Adam Niedzielski, procedowany od 2021 roku projekt został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów

- Przewidziany w ustawie system no-fault nie zwalnia lekarzy z odpowiedzialności. Przyspieszy uzyskiwanie odszkodowań przez pacjentów - tłumaczy szef resortu

To właśnie cześć ustawy dotycząca no-fault wzbudza sporo kontrowersji w środowisku lekarzy

Ustawa o jakości przyjęta przez Stały Komitet Rady Ministrów

- Ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta została przyjęta przez Stały Komitet Rady Ministrów - poinformował 8 września w trakcie Forum Ekonomicznego w Karpaczu minister zdrowia Adam Niedzielski.

- Bardzo się cieszę. Aż się podekscytowałem, kiedy dostałem wiadomość od współpracowników dosłownie 3 minuty temu. Poziom emocji, dyskusji, kontrargumentów, niezrozumienia problemu, z jakim mieliśmy do czynienia, o próbie tłumaczenia tych zagadnień dla osób, które nie są związane z sektorem medycznym, nie wspomnę. Bo oprócz konsultacji publicznych przeszliśmy konsultacje resortowe, w których wytłumaczenie konceptu jakości: po co się zajmować rzeczami, które są mało uchwytne i bardzo abstrakcyjne, po co wprowadzać do tych ustaw różne zagadnienia, jak no-fault, wzbudziło tyle emocji - powiedział.

- To że mamy zamknięty projekt na tej ścieżce rządowej i nie ma żadnej rozbieżności przed posiedzeniem rządu, więc prawdopodobnie będzie szybka ścieżka do posiedzenia rządu i być może ustawa jeszcze we wrześniu trafi do parlamentu. To by oznaczało, że w perspektywie obrotu między Sejmem a Senatem jest szansa, by realnie do końca listopada mieć tę ustawę - dodał.

- Ustawa o jakości i bezpieczeństwie pacjenta to jedna z najważniejszych ustaw jeśli chodzi o bezpieczeństwo pacjenta i budowanie kultury bezpieczeństwa. Kluczowe badanie przyczyn, wyciąganie wniosków i podejmowanie działań naprawczych - skomentował Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta.

- Przewidziany w ustawie system no-fault nie zwalnia lekarzy z odpowiedzialności. Przyspieszy uzyskiwanie odszkodowań przez pacjentów - podkreślał w trakcie debaty minister zdrowia.

Lekarze o no-fault: "do medycyny powinna zostać przeniesiona formuła z lotnictwa"

To właśnie proponowane rozwiązania dotyczące systemu no-fault wzbudzają sporo kontrowersji w środowisku lekarzy.

- To jest system, którego ostateczny kształt nie może być wypracowywany pod dyktando tylko jednej strony - podkreślał jeszcze w lipcowej rozmowie z Rynkiem Zdrowia Niedzielski.

- Całkowity brak odpowiedzialności karnej oznaczałby, że zawód lekarza jest traktowany zupełnie inaczej niż wszystkie inne zawody, gdzie również może dochodzić do śmiertelnych incydentów. Nie ma więc przesłanek, żeby akurat ten zawód miał takie uprzywilejowanie - tłumaczył.

Z zaproponowanymi przez Ministerstwo Zdrowia nie zgadza się samorząd lekarski i zapowiedział prace nad własną ustawą dotyczącą systemu no-fault, "mającą na celu zwiększenie bezpieczeństwa i jakości leczenia pacjentów".

Z tego tytułu też jeszcze w sierpniu NIL zorganizowała debatę w sprawie no-fault. Jak mówili uczestnicy debaty, "stworzono system, który przeczołguje 99 proc. niewinnych lekarzy, by wskazać jednego winnego".

Tłumaczyli, że "do medycyny powinna zostać przeniesiona formuła z lotnictwa, gdzie w pierwszej kolejności zadawane jest pytanie, co poszło nie tak, a nie kto jest winny".

