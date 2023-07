Ustawa o jakości odrzucona przez Senat. Kluczowy projekt Ministerstwa Zdrowia ponownie bez poparcia

W trakcie środowego posiedzenia - 13 lipca - Senat odrzucił ustawę o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta

Przyjęta w czerwcu przez Sejm ustawa, określana przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego jako kluczowa, ponownie nie zyskała poparcia w izbie wyższej

Do jej przyjęcia w Sejmie będzie potrzebna większość bezwzględna. Z tym w marcu był problem i ówczesny projekt rządowy został wyrzucony do kosza

Wrócił jako poselski z kilkoma zmianami. Senatorowie uznali jednak, że niewiele różni się od poprzedniego i ponownie odrzucili ustawę w całości

Senat odrzucił ustawę o jakości

13 lipca Senat odrzucił ustawę o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta przyjętą w czerwcu przez Sejm.

Było to drugie podejście do ustawy o jakości w ostatnich miesiącach i ponownie senatorowie byli przeciw.

Wniosek o odrzucenie ustawy w całości, zgłoszony przez przewodniczącą senackiej Komisji Zdrowia Beatę Małecką-Liberę i rekomendowany przez ową komisję, poparło 47 senatorów. 45 było przeciw, a jedna osoba się wstrzymała.

Źródło: Senat

Źródło: Senat

Do przyjęcia ustawy o jakości potrzebna bezwzględna większość w Sejmie

Podczas prac w Komisji Zdrowia senatorowie opozycji zwracali uwagę, że obecny poselski projekt de facto niczym nie różni się od poprzedniego rządowego odrzuconego w marcu.

W tej chwili wyjęto z ustawy Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych (osobny projekt trafił w postaci nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta), a także zrezygnowano ze wzbudzającej kontrowersje - szczególnie w środowisku medyków - klauzuli no-fault, którą zajmie się powołany przez ministra zdrowia zespół. Zrezygnowano też z likwidacji Centrum Monitorowania Jakości.

Wskazywali jednak, że był czas na poprawienie kwestii dotyczących jakości. Jako kontrowersję przytaczali zapisy dotyczące autoryzacji, mówiące o tym, że Narodowy Fundusz Zdrowia oceni jakość, a jednocześnie decyduje o przyznaniu pieniędzy szpitalom. Uznali to za "ewidentną sprzeczność interesu". Podkreślali też, że w tej ustawie brakuje faktycznych propozycji rozwiązań poprawy jakości.

Dokument wróci teraz do Sejmu. Najbliższe posiedzenie zaplanowano na 28 lipca. Wówczas głosowany będzie wniosek o odrzucenie uchwały Senatu, który zdecydował o wyrzuceniu ustawy do kosza. By weszła w życie, w głosowaniu potrzebna będzie bezwzględna większość.

Tego nie udało się zebrać przy pierwszym podejściu, kiedy posłom obozu rządzącego zabrakło jednego głosu. Niespodziewanie wstrzymały się wtedy dwie posłanki Prawa i Sprawiedliwości Józefa Szczurek-Żelazko oraz Anna Dąbrowska-Banaszek.

Ustawa o jakości wraca do Sejmu

Jak czytamy w uzasadnieniu, celem ustawy jest "wdrożenie rozwiązań prawno-organizacyjnych, które w sposób kompleksowy i skoordynowany będą realizowały priorytety polityki zdrowotnej w obszarze jakości".

Przedmiotem uregulowania są rozwiązania w zakresie:

autoryzacji;

wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem;

akredytacji;

rejestrów medycznych.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.