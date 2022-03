Urząd na straży praw pacjentów. Kim jest Rzecznik Praw Pacjenta i co robi?

Rzecznik Praw Pacjenta ma podejmować działania na rzecz ochrony praw pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych

Do zadań RPP należy również opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dotyczących ochrony praw pacjenta czy prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów

Urząd ten został utworzony w Polsce w 2008 roku. Od października 2017 roku sprawuje go Bartłomiej Chmielowiec

Bartłomiej Chmielowiec to radca prawny, wcześniej dyrektor w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pracował też w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Biurze Rzecznika Finansowego

Kim jest Rzecznik Praw Pacjenta?

Misją Biura Rzecznika Praw Pacjenta jest - jak czytamy na oficjalnej stronie RPP - podejmowanie skutecznych działań na rzecz ochrony praw pacjentów, które zapewniają trwały wzrost stopnia przestrzegania praw pacjentów w Polsce. "To także podnoszenie poziomu wiedzy o prawach pacjenta, stały rozwój zapewniający osiąganie satysfakcji klienta, który umożliwia ciągłe doskonalenie i korzystanie z potencjału pracowników".

Upraszczając tę definicję, głównym zadaniem Rzecznika Praw Pacjenta jest dbanie o to, aby prawa pacjentów były w odpowiedni sposób przestrzegane przez lekarzy, przychodnie czy szpitale.

Jako centralny organ administracji rządowej został utworzony w 2008 roku. RPP powołano natomiast ustawą z dnia 31 marca 2009 roku. Na pierwszego Rzecznika została wybrana Krystyna Kozłowska, natomiast od 2017 roku funkcję tę pełni Bartłomiej Chmielowiec.

Zadania Rzecznika Praw Pacjenta

Do zadań RPP należą między innymi ochrona praw pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych, opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dotyczących ochrony praw pacjenta, prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów czy współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw pacjenta.

Rzecznik Praw Pacjenta. Zadania: Do zadań RPP należą:

prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów;

prowadzenie postępowań w trybie art. 50-53;

w sprawach cywilnych wykonywanie zadań określonych w art. 55;

ochrona praw pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 685);

opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dotyczących ochrony praw pacjenta;

występowanie do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjenta;

opracowywanie i wydawanie publikacji oraz programów edukacyjnych popularyzujących wiedzę o ochronie praw pacjenta;

współpraca z organami władzy publicznej w celu zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw, w szczególności z ministrem właściwym do spraw zdrowia;

przedstawianie właściwym organom władzy publicznej, organizacjom i instytucjom oraz samorządom zawodów medycznych ocen i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw pacjenta;

współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw pacjenta;

współpraca w zakresie przestrzegania praw pacjenta z podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych;

analiza skarg pacjentów w celu określenia zagrożeń i obszarów w systemie ochrony zdrowia wymagających naprawy;

wykonywanie innych zadań określonych w przepisach prawa lub zleconych przez Prezesa Rady Ministrów.

Rzecznik swoje obowiązki wykonuje przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Siedziba tego centralnego organu mieści się z kolei w Warszawie, przy ul. Młynarskiej 46.

Jak zgłosić się do Rzecznik Praw Pacjenta?

Do Rzecznika Praw Pacjenta może zgłosić się każda osoba, która uważa, że jej prawa zostały w jakiś sposób przed podmiot leczniczy naruszone.

Z RPP skontaktować można się na kilka sposobów:

zadzwonić na numer Telefonicznej Informacji Pacjenta 800 190 590 (działa ona od poniedziałku do piątku w godz. 8-18);

(działa ona od poniedziałku do piątku w godz. 8-18); wysłać maila na adres kancelaria@rpp.gov.pl;

skontaktować się za pośrednictwem czatu , który jest dostępny na stronie internetowej www.gov.pl/rpp lub

, który jest dostępny na stronie internetowej umówić się bezpośrednio na spotkanie z pracownikiem w siedzibie biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Jeśli ze zgłoszenia wynika, że mogło dojść do nieprawidłowości w realizowaniu praw pacjenta, RPP rozpoczyna, w związku z tą sprawą, postępowanie wyjaśniające.

W sytuacji, gdy zgromadzone informacje oraz materiały w toku postępowania, potwierdzą, że prawa pacjenta zostały naruszone, Rzecznik skieruje do podmiotu leczniczego wystąpienie zawierające opinie lub wnioski co do sposobu załatwiania tej sprawy.

Jeżeli dana sytuacja będzie tego wymagała, RPP może także zażądać wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub zastosowania sankcji służbowych wobec konkretnego pracownika placówki medycznej.

Rzecznik Praw Pacjenta może zwrócić się z wnioskiem o zastosowanie środków przewidzianych w przepisach prawa do organu nadrzędnego, który odpowiada za nadzór i może dokonywać kontroli oraz oceny działalności placówki, w której doszło do naruszenia praw pacjenta.

Kim jest Bartłomiej Chmielowiec?

Od 30 października 2017 roku urząd Rzecznika Praw Pacjenta sprawuje Bartłomiej Chmielowiec, radca prawny, wcześniej dyrektor w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pracował też w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Biurze Rzecznika Finansowego.

Bartłomiej Chmielowiec jest z wykształcenia prawnikiem. To absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiada też tytuł Master of Business Administration (MBA), uzyskany na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również studia podyplomowe na kierunku rachunkowość na Wydziale Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego im. Oskara Langego we Wrocławiu. Jest radcą prawnym wpisanym na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Bartłomiej Chmielowiec jest też autorem i współautorem licznych publikacji naukowych oraz popularno-naukowych z zakresu problematyki prawa cywilnego, odszkodowawczego i ubezpieczeniowego, w tym kompleksowego komentarza do przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

- Jako Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec przykłada bardzo dużą wagę do jak najszerszego wsparcia pacjentów, czyniąc to również przed sądami cywilnymi – uczestnicząc w rozprawach na prawach przysługujących prokuratorowi. Wspiera też placówki medyczne, m.in. wydając objaśnienia prawne i edukując w zakresie realizacji praw pacjenta - czytamy na stronie RPP.

Od 2022 r. Rzecznik Praw Pacjenta obsługuje też Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych, zapewniający szybką ścieżkę rekompensaty dla osób, u których wystąpiły działania niepożądane po szczepieniach.

Bartłomiej Chmielowiec jest żonaty i ma dwójkę dzieci. Ma 43 lata.







Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.