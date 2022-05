To ratunek, gdy nie ma lekarza. Recepta farmaceutyczna na pilnie potrzebny lek. Jak to działa?

Autor: oprac. JKB • Źródło: GOV, Rynek Zdrowia • 02 maja 2022 06:32

Jak otrzymać receptę na pilnie potrzebny lek, gdy nie ma dostępu do lekarza? To możliwe. Pacjent, który znajduje się w sytuacji nagłego zagrożenia życia może otrzymać niezbędny lek bez recepty lekarskiej. Wówczas specjalną receptę wystawia farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu. Jest to recepta farmaceutyczna.