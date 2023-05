Technik farmaceutyczny w ustawie o zawodach medycznych. Zapisy sprzeczne z obecnym prawem

Na ostatnim posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia miało miejsce pierwsze czytanie projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych



Przepisy mają uregulować zasady wykonywania 17 profesji, w tym technika farmaceutycznego. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska wskazała, że zasady wykonywania tego zawodu zostały już określone w ustawie Prawo farmaceutyczne

Tymczasem zapisy nowej ustawy zbyt szeroko się do nich odnoszą przez co, zdaniem ekspertki, mogą być opacznie interpretowane

- Mogą doprowadzić do tego, że grupa zawodowa uzna, iż może sporządzać i wydawać środki zawierające środki odurzające bądź środki psychotropowe grupy P1 bądź P2 - tłumaczyła

We wtorek, 9 maja, do pierwszego czytania projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych zasiadła sejmowa Komisja Zdrowia. Dokument uregulować ma zasady wykonywania 17 profesji, w tym m.in. logopedy, opiekuna medycznego, asystenta stomatologicznego, dietetyka, podiatry czy technika farmaceutycznego. Potrzebę wdrożenia regulacji zgłaszali sami przedstawiciele zawodów medycznych, które do tej pory nie były objęte regulacjami ustawowymi.

W toku dyskusji nad projektem Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, wytknęła ministerstwu zdrowia, że zapisy projektu nowej ustawy zbyt szeroko odnoszą się do zasad wykonywania zawodu technika farmaceutycznego, które zostały już określone w ustawie Prawo farmaceutyczne.

- Zapisy projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych w bardzo szeroki sposób odnoszą się do zasad wykonywania zawodu technika farmaceutycznego i są w kontrze do przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne - zwróciła uwagę.

Przez to, zdaniem ekspertki, mogą być opacznie interpretowane. - Mogą doprowadzić do tego, że grupa zawodowa uzna, iż może sporządzać i wydawać środki zawierające środki odurzające bądź środki psychotropowe grupy P1 bądź P 2 - tłumaczyła szefowa Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Zaproponowała także uszczegółowienie zapisów dotyczących zasad wykonywania zawodu technika farmaceutycznego. - Powinny opierać się na zasadach określonych w ustawie Prawo farmaceutyczne - raz jeszcze zaakcentowała.

Przewodniczący Komisji Zdrowia Tomasz Latos także zwrócił uwagę, że przepisy nowej ustawy muszą być spójne z Prawem farmaceutycznym.

Ustawa o niektórych zawodach medycznych unormuje m.in. kwestie wymagań i etyki

Przypomnijmy, iż prace nad ustawą o niektórych zawodach medycznych rozpoczęły się jeszcze w 2019 roku. To także jedna z kluczowych dla systemu regulacji resortu zdrowia, która ma szansę zostać poddana głosowaniu jeszcze w tej kadencji.

Zgodnie z założeniami przepisy normują kwestie:

zadań zawodowych, do wykonywania których są uprawnione osoby wykonujące zawód medyczny;

wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do wykonywania zawodu medycznego;

efektów uczenia się właściwych dla danego zawodu medycznego, które muszą być realizowane w ramach kształcenia zawodowego, biorąc pod uwagę konieczność odpowiedniego przygotowania absolwentów do wykonywania zawodu medycznego;

kodeksu etyki i deontologii medycznej dla osób wykonujących zawód medyczny.

Na liście zawodów, których funkcjonowanie ustawa reguluje są: asystentka stomatologiczna, dietetyk, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, logopeda, opiekun medyczny, optometrysta, ortoptysta, podiatra, profilaktyk, protetyk słuchu, technik dentystyczny, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik ortopeda, technik sterylizacji medycznej, terapeuta zajęciowy.

Po wejściu w życie przepisów, prawo do uprawiania tych zawodów będą miały osoby, które zostaną wpisane do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego. Dzięki temu zarówno pracodawcy jak i pacjenci, będą mogli zweryfikować danego specjalistę.

