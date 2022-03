Specustawa ws. uchodźców z Ukrainy. Są wytyczne dla lekarzy i aptek

Rada Ministrów przyjęła projekt specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dokument jeszcze 7 marca został skierowany do pierwszego czytania w Sejmie

Zakłada m.in. regulacje dotyczące leczenia uchodźców, ale nie tylko. Są tu również kwestie pomocy finansowej dla Ukraińców, możliwości kształcenia czy reguły dotyczące legalnego pobytu w Polsce

Projekt przewiduje objęcie uchodźców bezpłatną opieką medyczną, na tych samych zasadach i w zakresie, w jakim przysługuje ona osobom objętym obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym

Specustawa ws. leczenia uchodźców. Są wytyczne dla lekarzy i aptek

Projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa reguluje między innymi kwestię leczenia uchodźców z Ukrainy.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu Ukraińcy, których pobyt w Polsce zostanie uznany za legalny, mają mieć dostęp "do opieki medycznej obejmującej świadczenia opieki zdrowotnej na zasadach i w zakresie, w jakim osobom objętym obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym przysługuje prawo do świadczeń na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej".

- Opisane wyżej świadczenia opieki zdrowotnej będą udzielane przez świadczeniodawców na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz przez apteki na podstawie umów na realizację recept, zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia - czytamy w dokumencie.

- Koszty świadczeń opieki zdrowotnej będą rozliczane ze świadczeniodawcami oraz aptekami przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia - dodają autorzy projektu ustawy.

Zmiany w ustawie o zawodach lekarza i pielęgniarki

Ponadto projekt specustawy przewiduje również zmianę w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 poz. 790, 1559 i 2232) oraz w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

Chodzi o uproszczenie zasad zatrudniania lekarzy i pielęgniarek z Ukrainy i kierowania ich do pracy m.in. w pociągach sanitarnych, tzw. „hubach” humanitarnych, ewentualnych szpitalach polowych czy tymczasowych.

- Projektowane rozwiązanie wprowadza zatem wyjątek od reguł dot. miejsca udzielania świadczeń, które pozwoli pilnie, automatycznie, tj. z mocy ustawy relokować personel medyczny, w szczególności pochodzący z Ukrainy do pomocy rodakom poszkodowanym wskutek konfliktu zbrojnego - czytamy w dokumencie.







