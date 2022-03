Specustawa przyjęta przez Sejm. Co zawiera w kontekście ochrony zdrowia?

Autor: MCD • Źródło: Rynek Zdrowia • 10 marca 2022 20:00

Prawo do opieki medycznej, ale już nie do leczenia i rehabilitacji uzdrowiskowej, uproszczony dostęp do pracy, w tym także w ochronie zdrowia, możliwość kontynuacji nauki w polskich szkołach i uczelniach - przewiduje przyjęty przez Sejm projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.