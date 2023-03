Skończą się recepty i L4 przez internet bez badania. Zaostrzenie przepisów jeszcze w 2023 roku

Nietrudno natknąć się w sieci na ogłoszenia typu: „L4 w 15 minut”, „99 zł - L4 w 5 minut”, „zwolnienie L4 online”. Na sprawę masowego wystawiania recept i zwolnień lekarskich przez Internet zwracali uwagę resortowi zdrowia także niektórzy posłowie.

Jak tłumaczył dalej, "wirtualne receptomaty" działają "coraz prężniej" i umożliwiają wydawanie recept na dowolne leki. Wystawianie ich stało się możliwe dzięki wprowadzeniu w Polsce e-recept.

Wiceminister Waldemar Kraska zapowiedział 21 marca na antenie Radia Plus, że resort zamierza ukrócić praktykę, a prace nad nowymi rozwiązaniami legislacyjnymi w tym zakresie są zaawansowane.

- Jeżeli lekarz w ciągu kilkunastu minut wystawia kilkadziesiąt recept, to wiadomo, że nie zostało to poparte badaniem. Jedna osoba nie jest w stanie nawet fizycznie tergo zrobić. Robią to osoby, które tylko posługują się pieczątką lekarza - mówił w programie "Sedno Sprawy" na antenie Radia Plus, Waldemar Kraska.