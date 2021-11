Składka zdrowotna po nowemu. Będzie mechanizm ograniczający jak w ZUS?

Sprawdź: ZUS. Bez tej składki nie dostaniesz zasiłku chorobowego i macierzyńskiego

Zmiany podatkowe według Polskiego Ładu wymagają jedynie podpisu od prezydenta, by w Dzienniku Ustaw pojawiła się nowelizacja ustawy.

Niewątpliwą zauważalną zmianą jest decyzja w sprawie składki zdrowotnej. Jak zaznacza portal prawo.pl, składka będzie wynosić 9 proc. podstawy wymiary dla pracowników, natomiast osoby prowadzące działalność gospodarczą będą płacić składkę od dochodu w zależność od prowadzonej działalności gospodarczej/wybranej formy opodatkowania.

Jednak co ważniejsze, wraz z wprowadzonymi zmianami zniknie możliwość odliczenia składki od podatku dochodowego od osób fizycznych. W związku z tym eksperci i prawnicy mają pomysł, który mógłby pomóc ograniczyć wysokość płaconej składki.

- Ponieważ nie będzie można już odliczać zapłaconej składki zdrowotnej od podatku dochodowego od osób fizycznych i z początkiem roku zmienią się zasady jej opłacania, razem z wejściem w życie Polskiego Ładu, to należałoby zastanowić się nad mechanizmem ograniczającym wysokość płaconej składki zdrowotnej na podobnych zasadach, jakie stosuje się w przypadku składek na ubezpieczenia społeczne – powiedział dla portalu prawo.pl Przemysław Hinc, doradca podatkowy i członek zarządu kancelarii PJH Doradztwo Gospodarcze.

Jak zaznacza doradca, każdy ubezpieczony ma prawo do takiego samego wymiaru opieki medycznej i świadczeń zdrowotnych bez względu na kwotę odprowadzanych składek. Z kolei sceptyczna na temat wprowadzenia takiego rozwiązania jest radca prawny Magdalena Januszewska, która także wypowiedziała się dla prawo.pl.

- Składka zdrowotna to danina o charakterze podatkowym. Jej wysokość nie jest powiązana z zakresem ochrony ubezpieczeniowej – prawo do opieki zdrowotnej daje sam fakt podlegania temu ubezpieczeniu. Jest więc mało prawdopodobne, aby zdecydowano się na ograniczenie górnej podstawy jej wymiaru – powiedziała.

Jak czytamy na prawo.pl, jeszcze przed 1997 rokiem, obowiązywała jedna składka na ubezpieczenie społeczne, a jej opłacenie uprawniało do świadczeń zdrowotnych.

Następnie wyodrębniono składkę zdrowotną, dzięki czemu zapewniono stabilizację w finasowaniu ochrony zdrowia – była do 2003 roku w całości odliczana od podatku dochodowego osób fizycznych.

Jego zdaniem zmiany zostały wprowadzone po to aby zwiększyć przychody publiczne, ale bez żadnej przyświecającej temu spójności. "Wszyscy dostrzegą ten chaos i będzie czekało nas porządkowanie po takim Ładzie" – dodał.

Przypomnijmy, na początku września premier Mateusz Morawiecki opowiedział o planowanych zmianach w przepisach podatkowych w ramach Polskiego Ładu.

Jak mówił szef rządu, dzięki rozwiązaniom zaproponowanym w Polskim Ładzie, 18 mln Polaków zapłaci niższe podatki, "a dla 90 proc. Polaków jest to program pozytywny lub neutralny".

- Naprawiliśmy system finansów publicznych. To jest system naczyń połączonych. Nie bez powodu możemy obniżyć podatki dla 18 mln Polaków poprzez kwotę wolną - powiedział premier.

Dodał, że kwota wolna zostanie zwiększona i "teraz będzie można zarobić 30 tys. zł rocznie i nie zapłacić podatku".

Zapowiedział wówczas, że o wejściu w życie przepisów z Polskiego Ładu składka ma wynosić 9 proc. dochodu i nie będzie jej można odliczyć od podatku.

- Na pewno nie będzie tak, że składka zdrowotna pozostanie na poziomie dotychczasowym, tzn. 53 zł, to znaczy z 9 proc. można odliczyć 7,75 proc. My dyskutujemy i z samorządowcami i z przedsiębiorcami i z pracownikami. Ja dyskutowałem ze związkami zawodowymi na ten temat, które zaczęły dostrzegać ogromne korzyści z tego powodu. Ponieważ dla większości pracowników, świata pracy, podatki będą zdecydowanie niższe, bo nie będziemy płacić podatków do 30 tys. zł - tłumaczył szef rządu.