Senatorowie o uszczelnieniu Apteki dla aptekarza: Dawno nie było tylu emocji przy ustawie

Senat obradował nad ustawą o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw (zwanej ustawą KUKE)

Największe kontrowersje budzą w niej przepisy, mające uregulować zasady otwierania nowych oraz przejmowania istniejących aptek

Regulacje trafią teraz na posiedzenie połączonych Komisji Zdrowia oraz Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. Głosowanie nad ustawą zaplanowano na piątek (28.07)

Nowela prawa farmaceutycznego w ustawie o ubezpieczeniach eksportowych

- Procedujemy wiele ustaw w Senacie, ale zaskoczyła mnie skala emocji wobec tej konkretnej propozycji. Aż takiego ich poziomu dawno nie uświadczyłem - przyznał podczas posiedzenia w Senacie Jan Maria-Jackowski (niezrzeszony).

Wypowiadał się na temat ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych, o której Senat dyskutował w czwartkowy wieczór (27.07). Skąd tyle kontrowersji?

Przypomnijmy: Po pierwszym czytaniu projektu zmian w ustawie KUKE w Sejmie minister rozwoju i technologii Waldemar Buda zaproponował wprowadzenie w niej zmian do ustawy Prawo farmaceutyczne. Mają uszczelniać przepisy wprowadzonej nowelizacji - tzw. Apteki dla aptekarza (dalej: AdA).

W przyjętem w 2017 r. ustawie o AdA chodziło o zapobieżenie przejmowaniu kolejnych placówek aptecznych przez zagraniczne sieci. Nowe podmioty mieli bowiem otwierać tylko farmaceuci. To się jednak nie do końca udało. W 2020 r. zaczęły się bowiem pojawiać orzeczenia sądów i decyzje organów, zgodnie z którymi regulacje AdA nie obowiązywały w przypadku przejmowania udziałów w spółkach. W związku z tym dochodziło do obchodzenia przez niektóre sieci aptek ratio legis, wprowadzonych trzy lata wcześniej regulacji (więcej: Apteka dla aptekarza będzie uszczelniona. Farmaceuci triumfują, sieci grzmią o wywłaszczeniu).

Buda: interes sieci aptek nie jest zbieżny z interesem pacjentów



W czwartkowy wieczór sprawozdawczyni ustawy o KUKE w Senacie - senator Agnieszka Gorgoń-Komor (Koalicja Obywatelska) również dostrzegła, że propozycja zmian w AdA wywołuje olbrzymie kontrowersje i mieszające się stanowiska różnych grup interesów - przede wszystkim samorządu farmaceutycznego, który jednoznacznie popiera zmiany, oraz przedstawicieli sieci aptek, którzy stanowczo są im przeciwni. W dyskursie publicznym pojawiły się skrajne opinie: jedne, w wyniku nowych przepisów, wieszczą katastrofę i konieczność likwidacji tysiąca aptek, drugie wskazują na fałsz tych stwierdzeń (więcej: Prawnik: przepisy AdA2.0 nie są adresowane do aptek, lecz do ich właścicieli).

- Trudno mi ocenić, które głosy są bliższe prawdy. Ale właśnie dlatego kontrowersyjne zmiany powinny być odpowiednio konsultowane i podlegać przeprowadzeniu Oceny Skutków Regulacji. Nie zaś naprędce, w niewłaściwej ustawie i z naruszeniem konstytucyjnych zasad legislacji - powiedziała Agnieszka Gorgoń-Komor.

W podobnym tonie wypowiadał się niezależny senator Wadim Tyszkiewicz.

- Ustawodawca stawia nas w trudnej sytuacji. Bo ustawa o KUKE jest potrzebna i uszczelnienie prawa farmaceutycznego też. Ale tak, jak lubię lody czekoladowe i mięso, to takie połączenie mogłoby prowadzić do niestrawności. Mieliście sześć lat na uszczelnienie ustawy, teraz nie można wprowadzać zmian na szybko i bez konsultacji - stwierdził Wadim Tyszkiewicz i zapowiedział wstrzymanie się od głosu podczas głosowania nad ustawą.

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda przypomniał, że w 2017 r. nowelizacja zwana Apteką dla aptekarza miała regulować zasady dekoncentracji na rynku farmaceutycznym. Zaproponowane w ustawie o KUKE zmiany do Prawa farmaceutycznego nie są zatem niczym rewolucyjnym - to tylko uszczelnienie przepisów w celu dochowania celów AdA.

Zwrócił uwagę, że kontrowersje, o których mówią niektórzy senatorzy, są wynikiem opłacanych przez zagraniczny kapitał artykułów sponsorowanych w mediach.

- Tym ogromnym biznesom zależy na przejmowaniu możliwie jak największej liczby aptek, stąd bronią swoich interesów, jak tylko się da. Obchodzą przepisy, przejmując podmioty i płacąc mniej podatków w Polsce, niż to robią mali i niezależni farmaceuci. To partyzantka, której chcemy zapobiec. Bo interesy sieci nie są zbieżne z interesem pacjentów - podkreślił Waldemar Buda.

Minister przypomniał, że sześć lat temu AdA była procedowana w ramach komisji deregulacyjnej, a nie komisji zdrowia. A to dlatego, że była to ustawa o charakterze gospodarczym, nie dotyczy zaś polityki zdrowotnej. Stąd też uszczelnienie AdA może być procedowane w ramach jednego z projektów przygotowywanych przez resort rozwoju.

Pewne poparcie dla propozycji Waldemara Budy wyraził wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.

- Stanowisko resortu zdrowia jest kierunkowo pozytywne. Sami chcieliśmy wprowadzić pewne zmiany w AdA przy ustawie pionizacyjnej, ale przestała ona być procedowana. Zakres zaproponowanych przez nas zmian był inny, ale kierunek i cel był podobny - stwierdził Maciej Miłkowski.

Ustawa ma teraz trafić na łączone posiedzenie Komisji: Zdrowia oraz Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. Mają przygotować wspólne sprawozdanie. Głosowanie nad ustawą ma się zaś odbyć w piątek pod koniec obrad Senatu (28.07).

