Sejm uchwalił ustawę refundacyjną z poprawkami dotyczącymi farmaceutów

W czwartek Sejm głosował nad przyjęciem poprawek rekomendowanych przez Komisję Zdrowia do ustawy refundacyjnej

Przyjęto wszystkie zalecane zmiany, które zresztą zgłosili posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Odrzucono 40 poprawek opozycji

Sejm przyjął całość uchwały refundacyjnej. Teraz trafi do izby wyższej parlamentu

Sejm przyjął jedną z najważniejszych ustaw zdrowotnych obecnego rządu

W czwartek (12 lipca) Sejm przyjął rządowy projekt nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.

Przypomnijmy: projekt nowelizacji zakłada m.in. wydłużenie terminu ogłaszania kolejnego obwieszczenia refundacyjnego z dwóch do trzech miesięcy. Zgodnie z projektem kobiety w okresie połogu będą uprawnione do bezpłatnego zaopatrzenia się w leki. Część leków dostępnych do tej pory bez recepty będzie mogła zostać objęta refundacją. Nastąpić ma podwyższenie marży hurtowej oraz podwyższenie marży detalicznej (aptecznej). Wprowadzone nowelą mają zostać również przepisy, które będą przeciwdziałać sprzedaży leków za granicę.

Sejm przyjął ustawę z czterema poprawkami zarekomendowanymi przez sejmową Komisję Zdrowia - wszystkie zgłoszone przez Prawo i Sprawiedliwość. Odrzucono zaś 40 poprawek zaproponowanych przez posłów opozycji.

Wśród ostatnich zmian w projekcie najistotniejsze są te dotyczące farmaceutów. Chodzi o przywrócenie im możliwości kwalifikowania pacjentów do szczepień ochronnych i przeciwko COVID-19. Niedawno na łamach Rynku Zdrowia informowaliśmy, że wraz z zakończeniem stanu epidemii zniknęła taka możliwość. Zgodnie z przyjętą poprawką farmaceuci będą mogli kwalifikować do szczepień pacjentów od 18 r.ż. i wykonywać je w aptekach.

Zrezygnowano również z likwidacji recepty rocznej, ale pozostawiono ją w nieco zmienionej formie. Otóż pacjent ma móc realizować za jednym razem zrealizować receptę na cztery miesiące - czyli będzie musiał pojawić się w aptece co najmniej trzykrotnie. Dodatkowo od 1 marca przyszłego roku będzie w tym pomagać system informatyczny podpowiadający farmaceutom, w jaki sposób dzielić opakowania leku zgodnie z dawkowaniem.

Sejm przyjął ustawę z poprawkami zarekomendowanymi przez sejmową komisję zdrowia. Za głosowało 262 posłów, 11 było przeciw, 177 wstrzymało się.

Źródło: Sejm

