RPP wznawia sprawy odszkodowań po szczepieniu Jcovden. Potwierdzono nowe działania niepożądane

Rzecznik Praw Pacjenta podejmuje ponownie z urzędu sprawy, w których wcześniej nie mógł przyznać świadczenia kompensacyjnego.

Chodzi o działania niepożądane po szczepionce Jcovden (znanej wcześniej jako „COVID-19 Vaccine Janssen”, a potocznie jako „Johnson & Johnson”

Rzecznik przypomina, że zgodnie z ustawą, osoby, które doznały określonych działań niepożądanych uwzględnionych mają rok od daty aktualizacji, aby złożyć wniosek o przyznanie świadczenia kompensacyjnego

- Zachęcamy wszystkich, którzy doznali zapalenia mięśnia sercowego lub osierdzia po szczepieniu Jcovden, co skutkowało pobytem w szpitalu przez co najmniej 14 dni. Termin składania wniosków upływa 4 lipca 2024 roku - przypomina biuro RPP

Z danych NIZP-PZH wynika, że w Polsce podano blisko 2,9 mln dawek tej szczepionki

RPP wznawia sprawy dotyczące szczepionki na COVID-19

- W związku z potwierdzeniem kolejnych działań niepożądanych szczepionki Jcovden (znanej wcześniej jako „COVID-19 Vaccine Janssen”, a potocznie jako „Johnson & Johnson”), Rzecznik Praw Pacjenta podejmuje ponownie z urzędu sprawy, w których wcześniej nie mógł przyznać świadczenia kompensacyjnego - poinformowało 24 lipca biuro RPP.

Wskazano, że chodzi o przypadki zapalenia mięśnia sercowego oraz zapalenia osierdzia po szczepieniu tym produktem.

- Pacjenci, którzy mieli taki problem po szczepieniu, ale nie złożyli dotąd wniosku o przyznanie świadczenia do Rzecznika, nadal mają możliwość jego złożenia - podkreślono w komunikacie.

RPP przypomina, że każda ze szczepionek ma potwierdzone odmienne działania niepożądane. - Aby otrzymać świadczenie pieniężne ze środków Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych, Rzecznik może je przyznać tylko wtedy, gdy po podaniu szczepionki wystąpiło jedno z działań niepożądanych wymienionych w Charakterystyce Produktu Leczniczego. Chodzi o odczyny poszczepienne obserwowane podczas badań klinicznych, ale także zidentyfikowane już po zarejestrowaniu produktu. Lista tych działań ulega ciągłym uzupełnieniom, ponieważ bezpieczeństwo szczepionek jest na bieżąco monitorowane. Informacje o tym są również przekazywane do europejskiej bazy danych i oceniane przez Europejską Agencję Leków. W uzasadnionych przypadkach dochodzi do aktualizacji danych o szczepionkach - wyjaśnia RPP.

RPP sprawdza sprawy, w których odmówiono przyznania świadczenia

Jak poinformowano, "Rzecznik dokładnie sprawdza wszystkie dotychczasowe sprawy, w których odmówiono przyznania świadczenia. Jeśli przyczyną odmowy było brak uwzględnienia działania niepożądanego w Charakterystyce Produktu Leczniczego, a później zostało ono potwierdzone, Rzecznik może zmienić swoją wcześniejszą decyzję".

W przypadku jednodawkowej szczepionki Jcovden dodano dotąd takie działania niepożądane, jak:

poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego,

zapalenie małych naczyń krwionośnych w skórze oraz porażenie nerwu twarzowego (w tym porażenie Bella).

Najnowsza zmiana polega na dodaniu do tej listy zapalenia mięśnia sercowego i zapalenia osierdzia.

- Z uwagi na zidentyfikowane przypadki zapalenia osierdzia po szczepionce Jcovden, Rzecznik wznowił z urzędu postępowania w tych sprawach, aby umożliwić ponowną ocenę przez zespół ekspertów. W przypadku pozytywnej oceny, pacjenci zostaną objęci świadczeniem zgodnie z obowiązującymi przepisami - dodaje RPP.

Rzecznik przypomina, że zgodnie z ustawą, osoby, które doznały określonych działań niepożądanych uwzględnionych w Charakterystyce Produktu Leczniczego po wykonaniu szczepienia, mają rok od daty aktualizacji, aby złożyć wniosek o przyznanie świadczenia kompensacyjnego.

- Zachęcamy wszystkich, którzy doznali zapalenia mięśnia sercowego lub osierdzia po szczepieniu Jcovden, co skutkowało pobytem w szpitalu przez co najmniej 14 dni, do złożenia wniosku do Rzecznika. Termin składania wniosków upływa 4 lipca 2024 roku - przypomina biuro RPP.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.