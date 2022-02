Rewolucja w Kodeksie Pracy. Będzie nowy urlop. To aż pięć dodatkowych dni

Rząd szykuje rewolucję w urlopach i Kodeksie Pracy. W planach jest zupełnie nowy urlop - to aż pięć dodatkowych dni w skali roku. A to nie koniec.

Dłuższe urlopy rodzicielskie, elastyczny czas pracy dla rodziców, zmiany dla pracowników zatrudnionych na umowach na czas określony - rząd szykuje prawdziwą rewolucję w Kodeksie pracy. Resort rodziny ujawnił założenia nowej reformy - pisze w piątek "Fakt".

Obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy na czas określony

"Fakt" podaje, że rząd planuje wprowadzenie obowiązku uzasadnienia wypowiedzenia umowy, przeprowadzenia konsultacji związkowej oraz możliwości ubiegania się o przywrócenie do pracy - także w wypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony.

- Pracodawca będzie mógł przedłużyć umowę o pracę na okres próbny o czas trwania nieobecności pracownika w pracy, w trakcie obowiązywania takiej umowy - podaje "Fakt".

Według gazety, rząd planuje także między innymi, iż "wprowadzone zostanie indywidualne prawo do urlopu rodzicielskiego. Łączny wymiar tego urlopu dla obojga rodziców będzie wynosił do 41 tygodni (w przypadku urodzenia jednego dziecka) albo do 43 tygodni (w przypadku porodu mnogiego)". "Fakt" zaznacza, że to więcej niż dzisiaj, bo obecnie jest to odpowiednio 32 i 34 tygodnie.

Łączny wymiar tego urlopu dla obojga rodziców będzie wynosił do 41 tygodni (w przypadku urodzenia jednego dziecka) albo do 43 tygodni (w przypadku porodu mnogiego)". "Fakt" zaznacza, że to więcej niż dzisiaj, bo obecnie jest to odpowiednio 32 i 34 tygodnie.

- Pracownik będzie mógł wziąć do 5 dni w roku kalendarzowym wolnego, które będzie mógł wykorzystać na zapewnienie osobistej opieki krewnemu (synowi, córce, matce, ojcu lub małżonkowi) lub osobie pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, która wymaga znacznej opieki lub znacznego wsparcia z poważnych względów medycznych. Jednak uwaga, za czas przebywania na tym urlopie wynagrodzenie nie będzie przysługiwać - pisze dziennik.

Dodaje, iż rząd planuje także wprowadzić elastyczny czas pracy, z którego będą mogli skorzystać rodzice opiekujący się dzieckiem do 8 lat

Bezpłatny urlop opiekuńczy? To sprzeczne z unijną dyrektywą

"Rzeczpospolita" 2 lutego wyjaśniła, skąd pomysł wprowadzenia takich dni urlopowych. Okazuje się, że jest to pokłosie dwóch dyrektyw unijnych z 2019 roku: w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE i w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Czas na wcielenie postanowień w życie upływa 2 sierpnia - podała "Rz".

Jednak to, że taki urlop ma być bezpłatny, jest sprzeczne z dyrektywą - jak podkreśliła cytowana w "Rz" ekspertka ds. prawa pracy Katarzyna Siemienkiewicz.

Prawniczka wytłumaczyła, że dyrektywa przewiduje odpłatność urlopu opiekuńczego na poziomie "przynajmniej wynagrodzenia chorobowego". W ocenie specjalistki nowy urlop będzie wykorzystywany "w ostateczności", po wykorzystaniu 14 dni zwolnienia na opiekę nad chorym członkiem rodziny.