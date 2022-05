Recepty na leki pod lupą NFZ. Kary mogą być dotkliwe. Lekarze apelują o zmiany

W mediach społecznościowych rozgorzała dyskusja dotycząca karania lekarzy za wystawianie recept na leki refundowane

- Może czas uporządkować tę kwestie? Przy obecnej technologii to proste - nie mają wątpliwości przedstawiciele Porozumienia Rezydentów

Kolejna dyskusja w tym temacie przypomina, że polski system refundacyjny jest naprawdę skomplikowany

Recepty na leki pod lupą NFZ. Kary mogą być dotkliwe

W mediach społecznościowych rozgorzała dyskusja dotycząca karania lekarzy za wystawianie recept na leki refundowane. Anna Bazydło, w przeszłości wiceszefowa Porozumienia Rezydentów, na Twitterze skomentowała historię jednego z lekarzy, który... otrzymał wezwanie z Narodowego Funduszu Zdrowia do zapłaty za receptę wystawioną w 2018 roku.

- Właśnie dostałem wezwanie do zapłaty z NFZ za receptę, bo uwaga, po 4 latach doszli do wniosku, że pacjent tego dnia nie był ubezpieczony. I skoro pacjent był nieubezpieczony, to czemu ja, a nie on, mam pokryć kwotę nienależnej refundacji? Bywają przecież różne błędy Ewusia _eWUŚ - Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców - przyp. red.) itp. Poza tym jak to zweryfikować post factum po czterech latach? Na dodatek od trzech lat już nawet nie pracuje w tej przychodni - napisał medyk.

Jak dodał nie chodzi o kwotę zwrotu, bo ta wynosi 13,48 zł, ale "fakt ścigania lekarzy".

- Rozumiem refundacja niezgodna ze wskazaniami refundacyjnymi (błąd lekarza), ale chyba lekarz nie powinien odpowiadać za brak ubezpieczenia pacjenta, który nagle wyskoczy po czterech latach - dodał.

"Dlaczego tabelki refundacyjnej nie może weryfikować system elektroniczny?"

Anna Bazydło w nawiązaniu do opisanej historii kieruje pytanie do Narodowego Funduszu Zdrowia: dlaczego tabelki refundacyjnej nie może weryfikować system elektroniczny?

- Refundacja jest prawem pacjenta, nie powinna być karą dla lekarza - dodała.

Podkreśliła także, że elektroniczna weryfikacja refundacji jest tym bardziej zasadna, że lista refundacyjna jest zmieniana co dwa miesiące.

Do dyskusji włączyło się również Porozumienie Rezydentów.

- Temat karania lekarzy za refundacje leków dla pacjentów powraca jak bumerang. Może czas uporządkować tę kwestie? Przy obecnej technologii to proste - nie mają wątpliwości przedstawiciele Porozumienia Rezydentów.

"System refundacji jest zagmatwany"

Uczestnicy dyskusji podkreślają, że w dobie cyfryzacji zmiany są możliwe.

- W dobie cyfryzacji wiele da się zrobić ale jedno jest ważne - trzeba upraszczać system refundacji bo dziś jest tak zagmatwany, że systemy sobie nie poradzą. Rosnące nakłady na ochronę zdrowia warto przeznaczyć również na koszty uproszczenia. To się potem opłaci wszystkim - podkreśla Tomasz Zieliński, wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego.







