Receptę wykupisz dopiero po 90 dniach. Wchodzą zmiany, które dotkną wszystkich

Zmiany w receptach od 1 listopada 2023

Zmiany w zasadach wystawiania recept wprowadziła nowelizacja ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1938,).

Pierwsze weszły w życie pod koniec września. Od dnia 21 września r., pacjent może otrzymać maksymalnie ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną do 120-dniowego okresu stosowania, niezależnie od tego, kiedy recepta została wystawiona i na jaki okres.

- W konsekwencji od dnia 21 września 2023 r. farmaceuta jest uprawniony do wydania pacjentowi maksymalnie ilość leku niezbędną pacjentowi na 120-dniowy okres stosowania, zarówno w przypadku recept realizowanych po raz pierwszy, jak i recept, których realizację rozpoczęto przed 21 września, przy czym nie ma znaczenia czy pacjent tę receptę będzie realizował jednorazowoczy częściami - poinformowało Ministerstwo Zdrowia.

Receptę wykupisz dopiero po 90 dniach. Wchodzą ważne zmiany

Kolejne zmiany zaczną obowiązywać od 1 listopada. Od tego dnia należy pacjentowi wydać leki na maksymalnie 120- dniowy okres terapii (nawet gdy na recepcie przepisano większą ilość leku), a kolejna realizacja może nastąpić dopiero po 3 miesiącach (90 dniach)

- Celem ujednolicenia wątpliwości interpretacyjnych, które docierają do Ministerstwa Zdrowia wyjaśnić należy, że zarówno w odniesieniu do których recept realizacje rozpoczęto przed 1 listopada 2023, jak i recept których realizację rozpoczęto od tej daty stosuje się tę regułę - podkreśla resort zdrowia.

A to nie koniec. Następna zmiana szykuje się bowiem 1 marca 2024 oku.

- Zacznie obowiązywać zasada, że obliczenia ilości produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego przeznaczonego do wydania pacjentowi dokonuje system teleinformatyczny. Treść tego przepisu należy rozumieć w ten sposób, że system teleinformatyczny najpóźniej 1 marca 2024 r. przejmie zadania prowadzenia automatycznych obliczeń, co oznacza, że Ministerstwo Zdrowia dołoży wszelkich starań, aby system ten zaczął operacyjną pracę we wcześniejszym terminie - wskazano w komunikacie MZ.











Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.