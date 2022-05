Recepta transgraniczna. NFZ zwróci koszt refundacji pod pewnymi warunkami

Recepta transgraniczna umożliwia wykupienia leku w innym państwie członkowskim UE i EFTA niż państwo, w którym została wystawiona. Lekarz może ją jednak wystawić tylko na wniosek pacjenta

Może ona być zrealizowana - niezależnie od uprawnień przysługujących w Polsce - wyłącznie za pełną odpłatnością

Po powrocie do kraju pacjent może wystąpić do NFZ o zwrot poniesionych kosztów. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek

Co to jest recepta transgraniczna?

Recepta transgraniczna daje prawo pacjentowi do otrzymania leku na terenie Unii Europejskiej na podstawie recepty wystawionej w innym państwie członkowskim niż państwo, w którym jest realizowana.

Taką receptę może wystawić lekarz, ale wyłącznie na wniosek pacjenta.

Nie musimy się martwić, że recepta transgraniczna nie zostanie zrealizowana. Zasady jej wystawiania są identyczne we wszystkich krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA; są to: Islandia, Liechtenstein, Norwegia oraz Szwajcaria).

Recepta transgraniczna zawiera co najmniej następujące dane:

imię lub imiona i nazwisko pacjenta;

datę urodzenia pacjenta;

imię lub imiona i nazwisko osoby wystawiającej receptę;

kwalifikacje zawodowe osoby wystawiającej receptę (tytuł zawodowy);

dane do bezpośredniego kontaktu osoby wystawiającej receptę (adres poczty elektronicznej, numer telefonu lub faksu, wraz z prefiksem międzynarodowym);

dane dotyczące adresu miejsca udzielenia świadczenia oraz oznaczenie „Polska”;

nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) w przypadku produktu leczniczego;

nazwę własną (w przypadku, jeśli przepisany produkt jest biologicznym produktem leczniczym lub osoba wystawiająca receptę uważa, że jest ona niezbędna ze względów medycznych - w tym drugim przypadku na recepcie zwięźle podaje ona powody użycia nazwy własnej);

postać;

moc;

ilość;

sposób dawkowania;

datę wystawienia recepty;

podpis własnoręczny osoby wystawiającej.

Sama recepta ma określony wygląd i formę - różni się więc od tej naszej, polskiej. Nie musi ona bowiem zawierać numeru REGON, pieczątki lekarza (w przypadku, jeśli dane lekarza wystawiającego receptę są nadrukowane) czy trzech kodów kreskowych.

Pacjent może wystąpić o zwrot poniesionych kosztów do poziomu refundacji

Przypomnijmy, że recepta transgraniczna, która nie została zrealizowana w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, może zostać zrealizowana w kraju za pełną odpłatnością. Po powrocie pacjent może wystąpić o zwrot poniesionych kosztów do poziomu refundacji.

Jak to zrobić?

Najpierw trzeba sprawdzić, czy uzyskane planowe leczenie podlega zwrotowi, czyli czy znajduje się w tzw. koszyku świadczeń gwarantowanych. Upewnić się czy uzyskane leczenie planowe nie wymagało uprzedniej zgody Narodowego Funduszu Zdrowia.

Potem należy wypełnić wniosek, który jest dostępny na stronie internetowej NFZ, i przygotować oraz przetłumaczyć wymagane do wniosku załączniki. Ostatnim krokiem jest złożenie wszystkich dokumentów do oddziału NFZ właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Jaki lek nie może być przepisany na recepcie transgranicznej?

Co istotne, na recepcie transgranicznej nie może być przepisany lek o kategorii dostępności „Rpw” - czyli taki, który zawiera środki odurzające lub substancje psychotropowe. Ponadto "stosowany niewłaściwie może stwarzać znaczne ryzyko wystąpienia jego nadużywania, prowadzące do uzależnienia, albo niewłaściwego stosowania do nielegalnych celów" lub "zawiera substancje czynne, które z powodu swej innowacyjności lub właściwości mogą być zaliczane do grupy, o której mowa w pkt 2".

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina także, że jeżeli kupimy za granicą lek, który jest w Polsce refundowany jedynie w ramach programu lekowego, nie uzyskamy zwrotów kosztów. Dlaczego?

Bowiem sam zakup leku nie jest świadczeniem gwarantowanym. Świadczenie gwarantowane, które jest udzielane pacjentowi w ramach programu lekowego, obejmuje łącznie:

przeprowadzenie badań kwalifikujących do programu,

podanie leku,

opiekę nad pacjentem bezpośrednio związaną z podaniem leku, a także

stałe monitorowanie postępów leczenia.

Istnieje także e-recepta transgraniczna

E-receptę transgraniczną wystawia się tak samo, jak każdą inną e-receptę, za pomocą systemu gabinetowego.

Nie ma potrzeby zaznaczania, że jest to e-recepta transgraniczna. Każda e-recepta może być transgraniczną, jeśli tak zaznaczył pacjent za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta.

Przepisać na e-receptę transgraniczną można produkty lecznicze gotowe, o kategorii dostępności "Rp" (wydawane z przepisu lekarza) lub "OTC"(wydawane bez przepisu lekarza), leki refundowane oraz nierefundowane.

Nie można jej przepisać natomiast na: leki psychotropowe, odurzające, leki recepturowe, produkty lecznicze o kategorii dostępności "Rpz" (wydawane z przepisu lekarza do zastrzeżonego stosowania), a także środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne.

Należy jednak pamiętać, że wymianę e-recept transgranicznych obsługują na ten moment wyłącznie Estonia, Portugalia, Chorwacja oraz Finlandia.

