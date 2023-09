Przepisy AdA 2.0 wejdą w życie, a TK oceni ich zgodność z konstytucją. Co to oznacza?

Autor: Luiza Jakubiak • Źródło: Rynek Zdrowia • 08 września 2023 16:15 • Aktualizacja: 08 września 2023 18:22

Prezydent zdecydował o podpisaniu ustawy, która wprowadza m.in. zmiany w zakresie Apteki dla Aptekarza, zapowiadając jednak skierowanie przepisów z tego zakresu do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Co to oznacza?