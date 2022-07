Projekt ustawy o medycynie laboratoryjnej skierowany do pierwszego czytania w Sejmie

Projekt ustawy o medycynie laboratoryjnej został właśnie skierowany do pierwszego czytania w Sejmie

Rządowy projekt ustawy dotyczący medycyny laboratoryjnej skierowano w środę, 20 lipca, do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu.

Przypomnijmy, że w projekcie zostały określone kwestie dotyczące zasad i warunków wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej, wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, nadzoru i kontroli laboratoriów oraz organizacji i działania samorządu diagnostów laboratoryjnych. Na taki dokument diagności czekają już od dwudziestu lat.

Spór w samorządzie diagnostów

Zastrzeżenia dotyczące ustawy o medycynie laboratoryjnej, którą już niebawem zajmą się posłowie, uwidoczniły toczący się w samorządzie diagnostów spór, o którym pisaliśmy na początku lipca.

W ciągu kilkunastu dni na oficjalnej stronie internetowej Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych pojawiły się bowiem dwa niespójne ze sobą komunikaty dotyczące ustawy.

Najpierw udostępniono stanowisko, które krytycznie odnosiło się do niej. Później mogliśmy przeczytać komunikat, w którym Izba przyznawała, że choć niektóre rozwiązania wzbudzają niepokój, to "czy z tego powodu ustawa powinna w całości trafić do kosza?".

Ponadto na łamach "Gazety Wyborczej" pojawił się artykuł, w którym anonimowi rozmówcy podkreślali, że przychylność Izby wobec rządowego projektu ustawy została "kupiona za 25 mln zł, które resort przekazał diagnostom na szkolenia".

- Takie sugestie to absurd, retoryka, której nie przyjmuję - mówiła, w rozmowie z "Rynkiem Zdrowia", Alina Niewiadomska, prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

- Jestem prezesem samorządu zawodowego. Współpraca z Ministerstwem Zdrowia, spotkania z przedstawicielami resortu, należą do moich obowiązków - podkreślała Niewiadomska.

Na temat projektu wypowiedział się także dr Tomasz Anyszek, diagnosta laboratoryjny i członek Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

- Zdajemy sobie sprawę, że jest to dokument, który będzie obowiązywał latami i ustanowi podwaliny pod rozwój diagnostyki laboratoryjnej na kolejne dekady. Zastrzeżenia, które dzisiaj zgłaszamy są fundamentalne, są głosem środowiska i nie mogą być pominięte - przyznawał Anyszek.

Co to za zastrzeżenia?

- Przede wszystkim ustawa w niekontrolowany sposób otwiera dostęp do zawodu diagnosty laboratoryjnego, obniżając kompetencje przyszłych pracowników laboratoriów medycznych - odpowiedział członek Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w rozmowie z nami.

Alina Niewiadomska odnoszą się do tego zarzutu wyjaśniała: Przypominam, że w obowiązującym od 20 lat stanie prawnym jest szeroko otwarty dostęp do zawodu. To właśnie w tej chwili dostęp do niego ma m.in. biolog, farmaceuta, chemik, weterynarz itd. Proszę zajrzeć do ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, która pochodzi z 2001 roku. Te osoby mogą albo zrobić studia podyplomowe, albo uzyskać tytuł specjalisty w różnych dziedzinach i te osoby wpisują się na listę diagnostów. W świetle tej ustawy nadal mają do tego prawo. I o tym warto pamiętać.

- Natomiast działania Izby oraz obecnie procedowany projekt ustawy zmierzają do tego, by dostęp do zawodu mieli tylko absolwenci analityki medycznej czyli pięcioletnich, jednolitych studiów magisterskich - precyzowała szefowa KIDL.

Teraz o ostatecznym kształcie ustawy zdecydują posłowie.

