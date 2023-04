Problemy z refundacją leków. PPOZ: to już nagonka. Lekarze boją się je przepisywać

- Nie chodzi już tylko i wyłącznie o rzekomo nieprawidłową ordynację mleka Neocate LCP, ale również o leki "zlecane" przez Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną – skomentowała dr Bożena Janicka, prezes PPOZ

Jak dodała, jest to "prawdziwa nagonka na nas, lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej"

Z komunikatu PPOZ wynika również, że kary dla POZ zostały nałożone także za ordynację leków przeciwbólowych – lista leków refundacyjnych, za które mają "zapłacić" lekarze z tygodnia na tydzień staje się dłuższa

- Już dziś docierają do nas głosy zrozpaczonych pacjentów, którym lekarze "boją" się przepisywać leki z refundacją. 100-procentowa odpłatność dla wielu ciężko chorych stanowi mur nie do przeskoczenia – alarmują lekarze PPOZ

Masowe kontrole lekarzy i kary dla lekarzy

PPOZ wydało komunikat dotyczący ostatnich wydarzeń dotyczących lekarzy i sprawdzania ordynacji przez nich leków refundowanych.

- Kontrole na masową skalę i kary nakładane bez żadnego wcześniejszego postępowania! Kolejni lekarze obciążani są przez NFZ odpowiedzialnością za bałagan w systemie refundacji! – podają lekarze PPOZ.

- I nie chodzi już tylko i wyłącznie o rzekomo nieprawidłową ordynację mleka Neocate LCP, ale również o leki przeciwbólowe i psychiatryczne, a także te "zlecane" przez Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną. To prawdziwa nagonka na nas, lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej! – skomentowała dr Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.

Jak podkreślono w piśmie PPOZ, wszystko zaczęło się od Neocate LCP, czyli mleka przeznaczonego dla dzieci z ciężką postacią alergii na białko mleka krowiego oraz złożonej nietolerancji białek pokarmowych. Choć obowiązująca refundacja obejmuje niemowlęta do 1. roku życia, w niektórych przypadkach, lekarze, kierując się względami medycznymi (nie każde dziecko po ukończeniu 1. roku życia toleruje kolejne mleko zastępcze Neocate Junior) - byli zmuszeni nadal ordynować Neocate LCP, stopniowo zmieniając restrykcyjną dietę eliminacyjną.

Z uwagi na wskazane problemy jeszcze na początku tego roku lekarze PPOZ zwrócili się do ministra zdrowia z prośbą o analizę zasadności zmasowanych kontroli NFZ i pozbawionych podstaw prawnych kar nakładanych na lekarzy.

- Ponadto wnieśli o podjęcie natychmiastowych działań mających na celu wypracowanie jasnego i przejrzystego systemu refundacji leków, który w ostatecznym rozrachunku nie będzie niósł za sobą dotkliwych konsekwencji za leczenie pacjentów wymagających specjalnego leczenia! – czytamy w komunikacie.

Lekarze alarmują przy tym, że pretekstem do nakładania kar na POZ jest nie tylko ordynacja Neocate LCP. W grę zaczęły wchodzić inne leki, szczególnie przeciwbólowe. Podano przy tym przykład pacjenta ciężko doświadczonego przez trzy nowotwory, którego uratował lekarz z Opalenicy - postąpił w zgodzie z własnym sumieniem, wiedzą, możliwościami, opracowanym przez WHO schematem farmakologicznego leczenia bólu i uwzględnił wskazania szpitala i Poradni Leczenia Bólu. Lekarz poniósł za to surową karę, bowiem NFZ uznało, że za przepisywane leki przeciwbólowe musi zwrócić blisko pół miliona złotych.

Bałagan refundacyjny uderza w lekarzy

Już w listopadzie i grudniu ubiegłego roku lekarze Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia zwracali się do ministra zdrowia o określenie przejrzystych zasad wystawiania takich recept, gdyż kontrole prowadzone przez NFZ w swoich analizach nie uwzględniały (i nadal nie uwzględniają) zaleceń i rozpoznań z poradni specjalistycznych w kontynuacji leczenia w POZ.

- Niestety, lista leków refundacyjnych, za które przychodzi "płacić" ordynującym je lekarzom z tygodnia na tydzień staje się dłuższa. Kolejnym przykładem jest MODULEN IBD, lek - środek spożywczego przeznaczenia, refundacja, którego przysługuje dorosłym i opiekunom po ukończeniu 5. roku życia. Nawet w przypadku gdy recepta wystawiona jest na kilka dni przed urodzinami, ale zrealizowana w aptece po ukończeniu przez pacjenta 5. roku życia (zgodnie z sugestią lekarza). To lek normokaloryczny, normobiałkowy, konieczny w chorobach jelit (Leśniowskiego-Crohna). Podobnie z innymi lekami - Auroxetyn- od 6 roku życia itd. Niestety niezależnie od wskazań medycznych NFZ obciąża lekarza kosztem refundacji - podkreślają lekarze PPOZ.

- Rolą lekarza powinno być leczenie, zabezpieczenie pacjenta w konieczne leki poprzez wystawienie recepty, natomiast odpłatność za leki powinna być sprawą innych podmiotów, m.in. ubezpieczyciela (pobierającego składki). Poszukiwanie oszczędności nie powinno odbywać się kosztem pacjentów. Jeśli bowiem lekarze, przestraszeni widmem wysokich kar, przestaną wypisywać leki z refundacją, to oznaczać to będzie de facto pozbawienie pacjentów możliwości leczenia. Kary nakładane na nas przez NFZ są nieuzasadnione ani prawnie, ani medycznie, ani tym bardziej etycznie. Ich celem jest jedynie zastraszenie lekarzy! Porządek w refundacji powinien zostać zaprowadzony natychmiast i powinien być oparty wyłącznie na wskazaniach klinicznych, a nie na sztucznych ograniczeniach w zakresie refundowanej ordynacji, np. wiekowych – podsumowała prezes Janicka.

Swoje stanowisko lekarze PPOZ oparli na ustaleniach ekspertów, jak i na analizach prawnych. Dodali przy tym, że "już dziś docierają do nas głosy zrozpaczonych pacjentów, którym lekarze »boją« się przepisywać leki z refundacją. 100-procentowa odpłatność dla wielu ciężko chorych stanowi mur nie do przeskoczenia. Czy to nie jest wystarczający argument, żeby zaprzestać szkodliwych praktyk przez NFZ? Czy pacjenci w Polsce mają być skazani na cierpienie? My nie możemy i nie chcemy się na to godzić!".

DO POBRANIA Komunikat_PPOZ_11_04_2023.pdf Prezentacja PDF • 1,06 MB