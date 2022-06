Prezydent podpisał nowelizację ustawy przyznającej farmaceutom ochronę prawną podczas pracy

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o zawodzie farmaceuty

Nowelizacja przewiduje, że farmaceuci oraz technicy farmaceutyczni w ramach wykonywania czynności zawodowych powinni korzystać z ochrony prawnej właściwej dla funkcjonariuszy publicznych

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

Pierwsze czytanie projektu, przygotowanego przez Lewicę, odbyło się 28 kwietnia na posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia. Po wprowadzonych do tytułu i treści zmianach Sejm uchwalił 12 maja projekt nowelizacji. Głosowało 457 posłów, za było 446, przeciw było 11 posłów Konfederacji, nikt się nie wstrzymał.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę we wtorek 21 czerwca.

- Projekt tej ustawy został zgłoszony po tym, jak wielu farmaceutów z całej Polski zgłaszało się do parlamentarzystów i mówiło o swoich doświadczeniach, szczególnie o doświadczeniach z ostatnich miesięcy, kiedy to polscy aptekarze, polscy farmaceuci mieli sposobność, otrzymali możliwość przeprowadzania szczepień w swoich aptekach. Ci farmaceuci spotykali się z przykrymi sytuacjami, miały miejsce ataki na apteki, groźby karalne, zniewagi czy nawet znieważenia polskich farmaceutów, polskich aptekarzy. Przypomnieć tu można bardzo bulwersujące przypadki ze Zgorzelca, z Warszawy, z Bydgoszczy. To wszystko skłoniło polskich aptekarzy, polskich farmaceutów do wzmocnienia działań orzeczniczych i do skierowania do parlamentarzystów prośby o wzmocnienie ochrony polskich farmaceutów - mówił poseł Krzysztof Śmiszek, przedstawiciel wnioskodawców, w trakcie procedowania projektu.

- Niebagatelną rolę odegrał w tym wszystkim prezes Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej, Marcin Repelewicz, który walczył o te przepisy - przypomniał poseł.

