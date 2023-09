Prezes UOKiK: rynek zdrowia zapewnia nam dużo pracy, pacjent nie przestaje być konsumentem

- Nasze zaangażowanie w kwestie sektora zdrowia jest bardzo szerokie. Bo pacjent nie przestaje być konsumentem - mówi Tomasz Chróstny

Pytamy go m.in. o zarzuty dotyczące spółki telemedycznej, milionową karę dla producenta leków i suplementów diety oraz postępowania dla wydawców za kryptoreklamy

Chróstny opowiada też o efektach wprowadzenia przepisów dotyczących sprzedaży bezpośredniej

Prezes UOKiK podkreśla wysoki priorytet spraw dotyczących rynku farmaceutycznego. - Wpływają na bezpieczeństwo lekowe - przekonuje

Duża skala działalności UOKiK na rynku zdrowia

Jakub Styczyński, Rynek Zdrowia: Gdy wysłałem panu zagadnienia do wywiadu, był pan zaskoczony, że ma tak wiele wspólnego z tematyką zdrowotną. Różnica jest taka, że w odróżnieniu od resortu zdrowia formalnie nie chroni pan pacjentów, tylko konsumentów.

Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: Pacjent nie przestaje być konsumentem. Faktycznie jednak UOKiK nie jest pierwszym adresem, który przychodzi na myśl, gdy myślimy o zdrowiu. Tymczasem związków urzędu z tą tematyką jest znacznie więcej niż się może powszechnie wydawać.

Prowadzimy bowiem sprawy z zakresu prawa antymonopolowego, konsumenckiego, konkurencji czy zatorów płatniczych. Wiele z nich dotyczy rynku farmaceutycznego i placówek medycznych, sprzedaży pakietów medycznych, wyrobów medycznych, albo suplementów diety. Kontrolujemy też koncentrację placówek świadczących usługi medyczne, dbając o uczciwą konkurencję na rynkach lokalnych. Nasze zaangażowanie w kwestie sektora zdrowia jest zatem bardzo szerokie – dopiero przegląd spraw pozwala dostrzec skalę naszej interwencji na tym rynku.

Dodatkowo jeszcze podległa UOKiK Inspekcja Handlowa wykonuje niejako „mrówczą” i dość niewidoczną dla przeciętnego obywatela pracę w zakresie kontroli bezpieczeństwa produktów.

Ładnie pan to ujął. Najczęściej dostrzega się pracę inspekcji dopiero wtedy, gdy zostaną przez nią wykryte jakieś spektakularne nieprawidłowości. Ale jej działalność stale poprawia bezpieczeństwo produktów dostępnych na rynku. W laboratorium UOKiK testowane są sprzęty elektroniczne, wyroby włókiennicze czy zabawki dla dzieci. Badamy je przykładowo pod kątem zawartości szkodliwych dla zdrowia substancji. Nasz urząd odgrywa też istotną rolę w zakresie eliminowania z rynku produktów niebezpiecznych, w przypadku wykrycia w nich istotnych wad – czy to przez unijne organy nadzorcze, czy też przez samych producentów.

Pacjenci będący konsumentami nie mogą być wprowadzani w błąd przez reklamy

Wpisał się pan ostatnio w narastającą krucjatę przeciwko automatom do wystawiania recept. Postawił pan zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów spółce telemedycznej, która mogła wprowadzać w błąd co do możliwości uzyskania niektórych leków, publikować "lipne" recenzje i utrudniać odstąpienie od umowy.

Z perspektywy ochrony praw konsumentów jest kluczowe, żeby byli oni uczciwie traktowani w relacjach z przedsiębiorcami. To zakłada uzyskanie rzetelnych informacji dotyczących proponowanej im oferty. Nie mogą być wabieni nieprawdziwymi hasłami, czy jak w przypadku wspomnianego centrum medycznego - fałszywymi obietnicami łatwego dostępu do środków wymagających bezpośredniego kontaktu z lekarzem.

Przyglądamy się działalności różnych podmiotów oferujących e-recepty w zakresie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów lub stosowania w umowach postanowień niedozwolonych.

Nieco wcześniej nałożył pan też 5 mln zł kary na producenta leków i suplementów diety Olimp Laboratories oraz łącznie 40 tys. zł na trzech influencerów. Chodziło o brak odpowiedniego oznaczania postów sponsorowanych. O ile sankcja dla firmy może budzić postrach, tak grzywny dla twórców są raczej symboliczne.

To pierwsze tego typu decyzje. Ich wydanie poprzedził szereg działań: od edukacji, poprzez rekomendacje czy udostępnienie narzędzia technicznego - filtru rozszerzonej rzeczywistości - do łatwiejszego oznaczania postów w mediach społecznościowych. Oczywiście przepisy dotyczące kryptoreklamy obowiązują już od dawna, tylko w przestrzeni mediów społecznościowych nie były dotąd respektowane.

Sprawa Olimp Laboratories była o tyle bulwersująca, że przedsiębiorca był świadomy naszych działań w zakresie kontroli oznaczania reklam. I wprost wskazywał influencerom, jak mają zniekształcać posty sponsorowane w związku ze zwiększonym zainteresowaniem organu nadzorczego.

Jednocześnie uznaliśmy, że skoro to pierwsze kary nałożone na influencerów w związku z tego typu naruszeniami, nie będziemy jeszcze stosować wysokich sankcji. Rozumiemy bowiem, że rynek wciąż się edukuje i dostosowuje.

Warto docenić, że wielu twórców oraz podmiotów z branży reklamowej poprawiło oznakowanie treści. Wychodzimy z założenia, że stopniowanie działań - od wystąpień miękkich i edukacji po kary finansowe - przynosi najwięcej pozytywnych efektów. Z czasem te sankcje będą jednak rosły, zwłaszcza w przypadku świadomego i celowego łamania prawa.

Czy w postępowaniu względem Olimp Laboratories miało znaczenie, że reklamowane były suplementy diety?

Patrzyliśmy na sposób oznaczeń, a nie na charakter produktu. W postępowaniu ocenialiśmy zachowanie reklamodawcy względem influencerów i pójście w przeciwnym kierunku niż wynikał on z przepisów prawa i rekomendacji UOKiK. W przypadku przekazu promującego leki właściwym organem byłby Główny Inspektor Farmaceutyczny (GIF), zaś w przypadku wyrobów medycznych Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL).

Influencerzy potrafią nie tylko źle oznaczać treści sponsorowane, ale czasem reklamować produkty niebezpieczne. Są twórczynie namawiające do zakupu artykułów hamujących łaknienie. Podają kod rabatowy i link afiliacyjny. Tam można przeczytać, że dany produkt nie jest przeznaczony do spożycia przez ludzi. Takie sprawy leżą w kompetencjach UOKiK, czy już organów ścigania?

Dotykamy ważnego tematu obecnego w mediach społecznościowych – czyli kategorii specjalnych i zakazanych. Gdy sprawy dotyczą np. wyrobów tytoniowych, alkoholowych czy podejrzanych produktów leczniczych – nad ich eliminacją z rynku czuwają odpowiednie organy. Alkoholem zajmuje się m.in. prokuratura, zaś lekami, wyrobami medycznymi – w zależności od ich rodzaju - Główny Inspektor Sanitarny, GIF albo URPL.

W przypadku wspomnianego przez pana polecania produktów, których spożywać się nie powinno, gdzie możemy mieć do czynienia z narażaniem ludzi na utratę życia lub zdrowia – ponownie właściwe są kompetencje organów ścigania.

W sieci i prasie drukowanej od wielu lat jest plaga reklam suplementów diety sugerujących działanie lecznicze.

W naszej gestii nie leży ustalenie, czy takie produkty wykazują działanie lecznicze – to zadanie gospodarzy tematu, o których wspominałem. My badamy rynek i kwestionujemy sytuacje, w których konsument jest wprowadzany w błąd co do realnych kosztów zamówienia produktu, np. gdy zamiast darmowej próbki dostaje rachunek za roczną dostawę suplementu (po naszym wywiadzie prezes UOKiK nałożył 5 mln zł kary na spółkę za takie działanie - przyp. red.). Analizujemy również oznaczenia takich przekazów. Przeglądy robimy systematycznie, choć to może wydawać się syzyfową pracą.

Od kilku miesięcy prowadzimy też postępowania dotyczące nieoznaczania treści marketingowych przez duże portale informacyjne. Ponadto sprawdzamy odpowiedzialność wydawców tzw. kolorowej prasy, w której roi się od kryptoreklam oszukujących czytelników: o cudownych herbatkach ziołowych czy suplementach diety z Ameryki Południowej w promocyjnej cenie, gdzie małym drukiem dopisana jest realna opłata. To bardzo szkodliwa działalność, bo uderza w szczególnie wrażliwą grupę czytelników – seniorów i osoby borykające się z różnymi dolegliwościami zdrowotnymi.

Dostrzegamy, że część wydawców pod naszym wpływem zdecydowała się na wprowadzenie procedur eliminujących takie ogłoszenia – to właściwy kierunek. Mamy nadzieję, że przełożą się na działania adekwatne i wystarczające do eliminacji tych nieuczciwych przekazów reklamowych. A jeśli nie, to rozważymy dalsze kroki z naszej strony.

Od listopada 2022 r. UOKiK prowadzi postępowanie w sprawie spółki Dr Smile, oferującej nakładki do prostowania zębów. Co udało się ustalić?

Dostaliśmy ponad 100 sygnałów od konsumentów na temat tej spółki. Głównie od działającego przy UOKiK Europejskiego Centrum Konsumenckiego. W ramach postępowania nie weryfikujemy, czy nakładki są skuteczne albo czy spełniają wymogi dla wyrobów medycznych. Sprawdzamy wyłącznie doniesienia dotyczące zasad zawierania i odstępowania od umów.

Od klientów dowiadywaliśmy się, że mieli problemy z zapoznaniem się z warunkami umowy, często pojawia się w sygnałach presja czasu lub kłopoty z odstąpieniem. Nasze wątpliwości wzbudziły też komunikaty reklamowe z udziałem influencerów. Wszcząłem zatem postępowanie wyjaśniające i jeżeli materiał dowodowy potwierdzi podejrzenia, wówczas spółka musi liczyć się z zarzutami.

Nieetyczne praktyki podczas sprzedaży bezpośredniej były poważnym problemem

Od początku roku obowiązuje możliwość odstępowania od umów o świadczenie usług zdrowotnych zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość. Chodzi o umowy dotyczące np. abonamentów medycznych. Czy regulacje pomogły ukrócić patologie?

Pokazy handlowe przez lata były plagą dotykającą w największym stopniu osoby starsze i schorowane. W toku agresywnej akwizycji sprzedawano im nie tylko drogie garnki czy sprzęty AGD, ale także maty lecznicze, masażery, urządzenia wspomagające rehabilitację czy wykonywanie ćwiczeń i pakiety medyczne. To był bardzo lukratywny biznes dla przedsiębiorców, a zatem i skala ich działalności była duża.

Wdrożone od początku roku przepisy są bardzo rygorystyczne i znacząco utrudniły prowadzenie działalności nieuczciwym akwizytorom. Regulacje poprzedziły szerokie konsultacje społeczne, które potwierdziły jak szkodliwe jest to zjawisko.

Przez lata łamano bowiem prawo do odstąpienia od niekorzystnej umowy zawartej na pokazie: stosując niekorzystne zapisy, kary umowne, utrudniając zerwanie kontraktu albo zamykając działalność i otwierając zupełnie nowy podmiot. Dziś przedsiębiorcy nie wolno już przyjąć płatności przed upływem okresu odstąpienia od umowy przez konsumenta. To zmiana, która była potrzebna i która zachęciła wielu nieetycznych przedsiębiorców do wyjścia z rynku. Systematycznie prowadzimy kontrole wśród przedsiębiorców, aby wyeliminować pozostałe nieprawidłowości.

Pod koniec lipca nałożył pan 91 tys. zł kary na spółkę Polmediq. Zapraszała ona seniorów na bezpłatne badania odporności, deklarując udzielenie porad medycznych i wystawienie skierowania na morfologię. Okazało się, że wywiad medyczny przeprowadzał handlowiec, a nie lekarz. I chodziło o sprzedaż przedmiotów do rehabilitacji.

W tej sprawie nałożono kary finansowe na przedsiębiorcę oraz osoby zarządzające. Konsumenci nie byli informowani o komercyjnym charakterze spotkań. Wprowadzano ich też w błąd poprzez wskazywanie, że jedna z oferowanych mat jest wyrobem medycznym, a także o rzekomo przysługującej refundacji. W związku z tym, że konsultacji medycznych udzielała osoba będąca handlowcem, a nie medykiem, złożyliśmy też zawiadomienie do prokuratury.

Miliardowe zatory i wieloletnie zmowy przetargowe negatywnie wpływają na rynek



W ubiegłym roku informował pan też o milionowych karach za zatory płatnicze dla Neuca oraz Polskiej Grupy Farmaceutycznej. Czy w postępowaniach brano pod uwagę, że spółki działają w branży zdrowotnej?

W tym wypadku mogło to mieć pewne znaczenie. Gdy określamy, które podmioty będą badane pod kątem występowania zatorów płatniczych, wybieramy te, które swoimi działaniami najbardziej oddziałują na gospodarkę i konsumentów.

Naturalnym jest, że rynek farmaceutyczny odgrywa ogromną rolę. Od sprawnego funkcjonowania działających na nim podmiotów zależy przecież zapewnienie stałych dostaw leków.

Neuca oraz PGF to istotni gracze na rynku farmaceutycznym. Firmy dopuściły się stworzenia olbrzymich zatorów płatniczych. Pierwsza o wartości ponad 1 mld zł, druga zaś – blisko pół miliarda złotych. Stąd też nałożyliśmy wysokie kary, odpowiednio: ponad 3 mln zł i ponad 4 mln zł. Sąd I instancji potwierdził już sankcję nałożoną na spółkę Neuca.

Oba podmioty znajdują się wśród 10 firm mających zarzuty za wymienianie między sobą danych o polityce cenowej leków, co mogło ograniczać konkurencję na rynku. Jak to działanie mogło wpływać na sytuację pacjentów?

Wymiana informacji pomiędzy podmiotami mogła prowadzić do tego, że firmy miały wgląd w politykę cenową innych przedsiębiorców. Nie musiały one więc konkurować w sposób otwarty i zgodny z zasadami uczciwej konkurencji. Mogło to prowadzić do utrzymywania wyższych cen produktów leczniczych dla pacjentów. W tej sprawie mamy olbrzymi materiał do przeanalizowania. Ze względu na istotność rynku farmaceutycznego dla obywateli, postępowanie ma dla nas bardzo wysoki priorytet.

Podobnie zresztą jak postępowanie wyjaśniające w sprawie podejrzenia zawarcia zmowy przetargowej na dostawę karetek do podmiotów leczniczych. To może okazać się bulwersującą sprawą.

Dlaczego?

Możemy tam mieć bowiem do czynienia z naruszeniem prawa konkurencji na rynku, który jest istotny dla właściwego działania całego systemu opieki zdrowotnej. Przypuszczamy, że naruszenia mogły sięgać 2014 roku. Jeśli zatem nasze podejrzenia się potwierdzą, przedsiębiorców mogą czekać zarzuty grożące poważnymi sankcjami.

Jak widać, rynek zdrowia zapewnia nam dużo pracy.

