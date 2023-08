Pozasądowe dochodzenie roszczeń za błędy medyczne nie dla każdego. Ekspertka wyjaśnia

Przepisy znowelizowanej ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta przewidują powołanie Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych, z którego RPP wypłacał będzie rekompensaty za błędy w szpitalnym leczeniu

Przyznane w ten sposób świadczenia wynosić będą od 2 000 do 200 tys. zł w przypadku uszkodzenia ciała czy rozstroju zdrowia i od 20 tys. do 100 tys. zł w przypadku śmierci pacjenta

Jak przestrzega mec. Jolanta Budzowska: nie jest to rozwiązanie idealne ani korzystne dla wszystkich, choć są sytuacje, kiedy warto je rozważyć

Świadczenie kompensacyjne nie każdemu się opłaci. Kiedy warto je rozważyć?

Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw wprowadzi nową, szybką ścieżkę odszkodowawczą dla pacjentów, którzy padli ofiarami zdarzenia medycznego. Jak przestrzegają eksperci, nie jest to rozwiązanie idealne ani korzystne dla wszystkich. O to, komu i w jakich sytuacjach opłacać się będzie skorzystanie z nowych rozwiązań prawnych, a na co należy uważać, zapytaliśmy mec. Jolantę Budzowską, radcę prawnego i specjalistę od błędów medycznych.

Zdaniem ekspertki wprowadzana przez ustawę alternatywna dla postępowania sądowego ścieżka dochodzenia roszczeń jest dobrym rozwiązaniem. Choć nie w każdej sytuacji przyjęcie przez pacjenta świadczenia kompensacyjnego będzie dla niego korzystne.

- Decyzja o tym, z której ścieżki dochodzenia odszkodowania za błąd medyczny należy skorzystać, powinna być podejmowana w oparciu o ocenę indywidualnej sytuacji poszkodowanego - uważa.

W sytuacjach, w których szacowana kwota zadośćuczynienia wynosiłaby w granicach 50 tysięcy złotych, pacjentom dotąd umiarkowanie kalkulowało się kierowanie sprawy do sądu. - Dlatego w przypadku tzw. drobnych szkód, z których pacjent - mimo konieczności przeprowadzenia operacji naprawczej czy dłuższej hospitalizacji, wyszedł bez trwałego uszczerbku na zdrowiu i konieczności stałej rehabilitacji czy leczenia, nowe przepisy mogą być alternatywą wartą rozważenia - wyjaśnia Budzowska.

Jak podkreśla, w sądzie sprawy dotyczące błędów medycznych ciągną się latami, wymagają opinii kilku biegłych i nawet jeśli kończą się przyznaniem wyższej rekompensaty, to za świadczeniem kompensacyjnym mogą przemawiać niewielkie koszty (300 zł kosztuje złożenie wniosku) i relatywnie szybkie tempo jego uzyskania (ustawa przewiduje 3 miesiące na wydanie decyzji). Jako obrazowy przykład sytuacji, w której warto rozważyć świadczenie zamiast drogi cywilnoprawnej, podaje śmierć okołoporodową dziecka.

- Według projektu rozporządzenia opublikowanego do pierwszej wersji ustawy, każdy z rodziców miałby w takiej sytuacji otrzymać świadczenie w wysokości 100 tys. złotych. Jest to kwota zbliżona do dolnej granicy tych, jakie zasądzane są w wyrokach sądowych - tłumaczy.

Bratu i babci zmarłego pacjenta odszkodowanie od RPP się nie należy

Co jednak ważne, w przypadku śmierci pacjenta nowelizacja przepisów ogranicza krąg uprawnionych do świadczenia kompensacyjnego do krewnych pierwszego stopnia, małżonków, przysposabiających lub przysposobionych oraz osób pozostających z pacjentem we wspólnym pożyciu, pomijając np. rodzeństwo zmarłego czy jego dziadków, którym to sąd mógłby w takiej sytuacji zasądzić zadośćuczynienie.

Najlepiej dowodzi temu wyrok SA w Katowicach z 27 stycznia 2021 roku, który ekspertka przywołała na swoim blogu pomylkalekarza.pl Sprawa dotyczyła sześciomiesięcznej dziewczynki, która zmarła prawie sześć lat wcześniej.

Dwa dni po tym, jak pielęgniarka w szpitalu podała jej rozdrobione w płynie leki dożylnie, zamiast do żołądka przez sondę. Pacjentka doznała wstrząsu. Sąd potwierdził, że - w okolicznościach sprawy - kwota 250 tys. zł dla każdego z rodziców i po 50 tys. zł dla rodzeństwa i babci jest odpowiednim zadośćuczynieniem. Sprawa toczyła się 5 lat, ale równolegle trwało postępowanie karne. Za czas trwania postępowania klienci otrzymali także odsetki ustawowe za opóźnienie.

Rekompensatę wypłacił ubezpieczyciel szpitala. Jak zwraca uwagę mec. Budzowska, gdyby sytuacja miała miejsce we wrześniu 2023 roku, a rodzina dziewczynki złożyłaby wniosek do RPP, to rekompensatę otrzymaliby tylko rodzice (po 100 tys. zł.). Rodzeństwu ani dziadkom, świadczenie bowiem nie przysługuje.



Świadczenie zamyka drogę do sądu i odwrotnie

W myśl nowych przepisów świadczenie kompensacyjne będzie przyznawał Rzecznik Praw Pacjenta na podstawie opinii działającego przy urzędzie zespołu ekspertów. Poszkodowany pacjent lub jego rodzina przyjmując je zrzeknie się wszelkich roszczeń o dalsze odszkodowanie, rentę oraz zadośćuczynienie za związane ze znanymi w dacie złożenia wniosku szkodami. - Tymczasem renta jest niekiedy ważniejsza od zadośćuczynienia - zwraca uwagę ekspertka.

Zdaniem prawniczki, pacjent rozważający złożenie wniosku o świadczenie kompensacyjne powinien w pierwszej kolejności odpowiedzieć sobie na pytanie czy w związku z doznaną szkodą na zdrowiu może w przyszłości potrzebować stałej, miesięcznej renty. - Jeśli tak, to świadczenie jest nie dla niego. Jednorazowe zadośćuczynienie nie zapewni mu bowiem środków na przyszłe koszty leczenia i rehabilitacji, jeśli takie będą konieczne – podkreśla.

Jeśli z kolei pacjent uzyskał już odszkodowanie, rentę lub zadośćuczynienie od odpowiedzialnego za szkodę, w tym z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, nie będzie mógł już starać się o rekompensatę z funduszu kompensacyjnego.

- Choćby nawet odszkodowanie było symboliczne lub częściowe, albo zadośćuczynienie zostało przyznane jedynie za naruszenie prawa pacjenta do informacji o dostępnych metodach leczenia czy wadliwie wyrażoną zgodę na zabieg, jeśli tylko pozostaje to „w związku ze zdarzeniem medycznym” - wskazuje ekspertka.

Jako przykład podaje taką sytuację: pacjent wyraził zgodę na operację wykonywaną daną metodą, ale nie uzyskał rzetelnej informacji o tym, że rodzi to w jego sytuacji podwyższone ryzyko powikłań. Następnie doszło do takich komplikacji i rozstroju zdrowia, które mogą zostać uznane za zdarzenie medyczne. - Jeśli wcześniej pacjent otrzymał już zadośćuczynienie za związane z tą sprawą naruszenie praw, to może to dyskwalifikować go z ubiegania się o świadczenie kompensacyjne za doznaną szkodę na zdrowiu - przestrzega Budzowska.

Nowe prawo nie odciąży sądów. Rekompensaty są za niskie i nie zniechęcają do prokuratora

Przypomina także, że nowa regulacja - choć w pierwszej wersji miała być powiązana z klauzulą no-fault - raczej nie zmniejszy liczby wszczynanych postępowań karnych wobec personelu medycznego.

- Pacjent co prawda nie będzie mógł złożyć wniosku o świadczenie kompensacyjne, jeśli w danej sprawie toczyło się już postępowanie karne, zapadł prawomocny wyrok i sąd orzekł na rzecz wnioskodawcy obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę albo nawiązkę, ale już samo złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i toczące się postępowanie przygotowawcze nie wpłynie na prawo do świadczenia kompensacyjnego - zaznacza.

Zdaniem Budzowskiej znowelizowane prawo bynajmniej nie odciąży sądów.

- Pacjenci, którzy doznali poważniejszych szkód w wyniku zdarzeń medycznych nadal będą dochodzić roszczeń na drodze sądowej. W takich sytuacjach świadczenie kompensacyjne nie będzie wystarczającą rekompensatą, bo będzie zbyt niskie. Podobnie wtedy, kiedy błąd lekarza spowoduje następstwa zdrowotne wymagające stałego zwiększania potrzeb, czyli przyznania renty - podkreśla Budzowska.

