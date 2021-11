Posłowie za dodatkiem wylotowym dla LPR. Co z ratownikami z SOR i izb przyjęć?

Farmaceuci, fizjoterapeuci i inne grupy zawodów medycznych będą mogły kwalifikować i szczepić dorosłych przeciwko grypie

Resort zdrowia poparł również 30 proc. dodatek wylotowy dla ratowników Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

Nie zgodził się natomiast na rozszerzenie dodatku na pracowników SOR i izb przyjęć

16 listopada posłowie sejmowej komisji zdrowia rozpatrzyli poprawki senackie do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Poprawek było 7, posłowie przyjęli 4.

Czytaj również: Powstaje nowy zawód medyczny. Pielęgniarka, ratownik i dietetyk będą asystować chirurgom

Zarobki ratowników medycznych w górę. MZ zapowiedział podwyżki i pokazał nową tabelę płac

Farmaceuta zaszczepi przeciwko grypie

Resort zdrowia poparł senackie rozwiązanie (a posłowie je przegłosowali), które daje możliwość kwalifikowania i szczepienia przeciwko grypie także fizjoterapeutom.

- Jest to poszerzenie w stosunku do przedłożenia sejmowego o kolejne grupy. W trakcie dyskusji w senacie padła propozycja kolejna, żeby również fizjoterapeuta mógł wykonywać szczepienia przeciwko grypie. Należy dodać, że są takie same wskazania do szczepienia przeciwko grypie osób dorosłych jak przeciwko covid-19. Te osoby są przeszkolone w tym zakresie - uzasadniał wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski.

Finalnie więc zmiany powodują, że:

Obowiązkowe szczepienia ochronne przeprowadzają lekarze lub felczerzy, pielęgniarki, położne, higienistki szkolne i ratownicy medyczni, posiadający określone kwalifikacje

Wykonanie zalecanego szczepienia ochronnego jest poprzedzone badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania tego szczepienia, które przeprowadza lekarz, a które w przypadku badania kwalifikacyjnego osoby dorosłej przed szczepieniem przeciw grypie może przeprowadzić felczer, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny oraz farmaceuta

może przeprowadzić felczer, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny oraz Wykonanie u osoby dorosłej szczepienia przeciw grypie może przeprowadzić także także lekarz dentysta, farmaceuta, fizjoterapeuta oraz diagnosta laboratoryjny

Czytaj także: Instrumentariuszka dokończyła operację? Szpital wydał oświadczenie: "Stanowczo dementujemy"

Szpital wstrzyma przyjęcia pacjentów z COVID-19. "Kadra już nie wytrzymuje"

Przepadła poprawka o rozszerzeniu dodatków dla ratowników

Przepadła druga poprawka, która mówiła o rozszerzeniu dodatku za każdą godzinę pracy dla części ratowników medycznych.

Wcześniej posłowie przyjęli rozwiązanie, które od 1 października br. daje 30 procentowy dodatek dla członków zespołów ratownictwa medycznego, niezależnie od formy zatrudnienia.

Sprawdź: 30 proc. dodatku dla ratowników. Żaden poseł nie był przeciw. A farmaceuci będą szczepić na grypę

Jak w jednej z interpelacji wyjaśniał wiceminister zdrowia, Waldemar Kraska, "minimalna stawka wynagrodzenia za godzinę pracy w ZRM oraz dodatek wyjazdowy w wysokości 30 proc. podstawowego wynagrodzenia, niezależnie od formy zatrudnienia, w przypadku umów cywilno – prawnych daje minimum 52 zł za godzinę pracy, co oznacza 8320 zł w przeliczeniu na jeden etat lub jego równoważnik".

Sprawdź: Nowa choroba mocno wpłynie na rynek pracy i liczbę zwolnień lekarskich

Dodatek wylotowy dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

Idąc tym tropem, senatorowie przyjęli poprawkę, która rozszerzała ten dodatek za każdą godzinę pracy w wysokości 15 proc. na inne osoby: wykonujące zawód medyczny zatrudnione na podstawie umowy o pracę w szpitalnym oddziale ratunkowym, centrum urazowym, centrum urazowym dzieci lub jednostce organizacyjnej szpitala wyspecjalizowanej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego. Dotyczyło to również osób na kontraktach.

Resort zdrowia był przeciwny temu rozwiązaniu.

- Poprawka dotyczy pracowników na poziomie szpitala: Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i izby przyjęć. Tam wynagrodzenia są kształtowane w uzgodnieniu szerokich grup zawodowych Komisji Zespołu Trójstronnego - uzasadniał wiceminister Miłkowski.

Opowiedział się z kolei za poprawką wprowadzającą, tzw. dodatek wylotowy, który przyznaje się dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, analogicznie jak dla wyjazdowego Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Przeszła też poprawka, która dostosowuje terminologię do ustawy o doręczeniach elektronicznych oraz poprawka uściślająca terminy wejścia w życie ustawy.

Sprawozdanie komisji zdrowia zaplanowano na 17 listopada.

Szczepienia przeciw grypie w aptekach. 13 października dyskusja na ten temat w Sejmie

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.