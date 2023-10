Policja przejęła ok. 300 tysięcy nielegalnych produktów medycznych. Likwidacja fabryki sterydów

Policjanci z Zarządu w Łodzi Centralnego Biura Śledczego Policji ustalili, że na terenie województwa łódzkiego działa zorganizowana grupa przestępcza

Zajmowała się produkcją, przechowywaniem, wprowadzaniem do obrotu oraz odpłatnym udostępnianiu sfałszowanych produktów leczniczych

Na bazie zebranych informacji prokuratorzy Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu wszczęli śledztwo

Likwidacja fabryki anabolików

W efekcie policjanci CBŚP przeprowadzili realizację, podczas której zlikwidowali nielegalną fabrykę substancji anabolicznych, przejmując sześć profesjonalnych maszyn służących do produkcji anabolików, m.in. dwie tabletkarki, trzy wirówki oraz aplikator do ampułek, całość warta około 200 tys. zł. Zlikwidowano także trzy magazyny, zabezpieczając 185 kartonów, w których może być nawet 300 tysięcy różnego rodzaju nielegalnych substancji anabolicznych w postaci ampułek i tabletek. Wartość zabezpieczonego towaru wstępnie szacowana jest na około 3,9 mln zł.

- W trakcie akcji funkcjonariusze zatrzymali 9 osób, którym przedstawiono łącznie 19 zarzutów. Osiem osób podejrzanych jest o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, z czego jednej z nich przedstawiono zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Pozostałe przestępstwa zarzucane zatrzymanym dotyczą wytwarzania fałszywych produktów leczniczych zawierających substancje zabronione w związku ze zwalczaniem dopingu w sporcie, przechowywanie ich, dystrybuowanie, a także wytwarzanie i obrót produktami leczniczymi bez wymaganego zezwolenia. Śledczy dwóm z zatrzymanych zarzucają także pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw - poinformowało CBŚP.

Z zebranego materiału wynika, że członkowie zorganizowanej grupy przestępczej mogli działać od czerwca 2022 roku aż do rozbicia gangu. Wszystko wskazuje na to, że niezbędne substancje służące do produkcji anabolików były transportowane z krajów azjatyckich. Według śledczych wyprodukowane w nielegalnej fabryce tabletki i ampułki były dystrybuowane za pośrednictwem internetu lub rozprowadzane w klubach fitness czy siłowniach, głównie na terenie województwa łódzkiego.

Rozbicie zorganizowanej grupy przestępczej jest efektem bardzo dobrej współpracy Centralnego Biura Śledczego Policji i Prokuratury Krajowej z ekspertami z Polskiej Agencji Antydopingowej POLADA, którzy wciąż wykonują czynności w celu ustalenia wszystkich szczegółów sprawy, a przede wszystkim analizują skład zabezpieczonych ampułek i tabletek.

Podczas działań wsparcia udzielili także kontrterroryści z Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji z Łodzi, Wrocławia, Opola, Bydgoszczy i Poznania.

Sprawa jest rozwojowa. Aktualnie sprawdzane jest m.in. to, czy produkując oraz wprowadzając do obrotu wskazane produkty farmaceutyczne podejrzani mogli sprowadzili niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób.





