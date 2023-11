Podsłuchy i kamery w aptekach. "Oficjalne informacje do NRA nie docierały"

Do Naczelnej Rady Aptekarskiej nie docierały oficjalne informacje na temat nieprawidłowości w aptekach ogólnodostępnych (...) w zakresie m.in. nagrywania rozmów personelu fachowego z pacjentami bez ich wiedzy - brzmi odpowiedź Naczelnej Rady Aptekarskiej na pytania RPO

Wątek dotyczy niedawnych wydarzeń i ujawnienia, iż w niektórych aptekach nagrywano rozmowy i rejestrowano obrazy bez wiedzy i zgody klientów

NRA po interwencji RPO podjęła dalsze kroki. Jakie?

Podsłuchy w aptekach. Sprawa ma ciąg dalszy

- Mając na uwadze wyjaśnienie przedmiotowej sprawy Naczelna Izba Aptekarska zwróciła się do wszystkich okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej z prośbą o przekazanie informacji na temat ewentualnych skarg lub sygnałów, jakie mogły wpływać do organów okręgowych izb aptekarskich w wyżej wymienionej sprawie - odpisała RPO Elżbieta Piotrowska- Rutkowska, prezes NRA.

Przypomnijmy: w jednej z największych sieci aptek kamery i mikrofony miały nagrywać rozmowy pracowników, także z klientami przy okienkach - pracownicy mieli podpisywać zgody na to; klientów o tym nie uprzedzano.

Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek wystąpił w tej sprawie do prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej.

Z doniesień medialnych wynika, że problem znany jest od dawna, ale oficjalnych działań nie podjęto z braku stosownej skargi - wszystkie bowiem informacje przekazywano anonimowo.

- Sprawa dotyczy prawa do prywatności objętego gwarancją konstytucyjną (art. 47 Konstytucji RP). Chodzi m.in. o osoby wykonujące zawód farmaceuty, związany z zachowaniem tajemnicy zawodowej. Pacjent z kolei - w myśl ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego. Potwierdzenie tego prawa znajduje się w art. 34 ustawy o zawodzie farmaceuty - podkreślił w swoim wystąpieniu do NRA Marcin Wiącek, RPO.











Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.