Piotr Pisula: dymisja Niedzielskiego to krok ku odbudowie zaufania do systemu

Zdaniem Piotra Pisuli, lekarza, którego dane wrażliwe ujawnił były już minister zdrowia Adam Niedzielski, jego dymisja to krok ku odbudowie zaufania do systemu ochrony zdrowia i zapewnienia bezpieczeństwa danych pacjentów

To, co zrobił minister zdrowia, w sposób niebywały podkopało zaufanie do systemu i sądzę, że nie byłoby możliwe odbudowanie tego zaufania, gdyby pozostał ministrem - powiedział Piotr Pisula

Zaznaczył, że nadal oczekuje przeprosin od byłego ministra zdrowia i przekazania 100 tys. zł na rzecz Hospicjum Palium w Poznaniu

Pisula: krok do odbudowania zaufania

Piotr Pisula pytany przez nas czy, jako lekarz, którego dane wrażliwe ujawnił minister zdrowia Adam Niedzielski, odczuwa satysfakcję po rezygnacji ministra, odpowiedział, że jako osoba prywatna nie.

- Dymisja ministra zdrowia nie usuwa skutków naruszenia moich dóbr osobistych przez pana Adama Niedzielskiego - uznał. Dodał: - Jako obywatel i pacjent odczuwam natomiast nadzieję i poczucie, że stało się dzisiaj coś dobrego dla polskiego pacjenta i obywatela w zakresie naszego poczucia bezpieczeństwa w państwie. Być może będzie to pierwszy krok do odbudowania zaufania do systemu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa naszych danych wrażliwych gromadzonych w państwowych systemach informatycznych.

Jak mówił Pisula wcześniej dla TVN24, doszło do sytuacji, w której osoba piastująca funkcję ministra, czyli wysoki urzędnik państwowy „przekroczył przepisy w sposób w ochronie zdrowia niewyobrażalny, ujawniając dane wrażliwe”. - Ta osoba doświadczyła dzisiaj konsekwencji tego działania, które jest nieakceptowalne.

- To, co zrobił wówczas jeszcze pan minister zdrowia Adam Niedzielski, w sposób niebywały podkopało zaufanie do systemu i sądzę, że nie byłoby możliwe odbudowanie tego zaufania, gdyby pozostał ministrem. Myślę, że dzisiaj mamy szansę na to, żeby wyciągnąć wnioski z tego co zaszło - powiedział Piotr Pisula.

Oczekiwanie na przeprosiny byłego ministra nadal aktualne

W ocenie Pisuli dzisiaj powinniśmy „koncentrować się na tym, co zrobić i jak działać, aby systemy informatycznie były sprawniejsze, bezpieczniejsze. - By pacjent miał przekonanie, że to on dysponuje swoimi danymi i może decydować o ich ujawnieniu lub nie i to jest wyłącznie jego decyzja - mówił.

Pytany, czy nadal oczekuje przeprosin od byłego ministra powiedział, że taką szansę nadal daje byłemu ministrowi wezwanie przedsądowe.

- Wystąpiłem z wezwaniem przedsądowym, gdyż oczekiwanie przeprosin musiało mieć formę kroku prawnego, żeby było poważnie potraktowane. Z drugiej strony patrzę na nie jako na pewną formę wyciągnięcia ręki i szansę dla osoby, która popełniła błąd, żeby się z niego wycofała - stwierdził.

Zdaniem Pisuli przedstawienie takiego żądania było uczciwym posunięciem wobec „tego, co zrobił mu minister”. - Odbieram to w ten sposób, że wycofanie się z pozwu byłoby odebraniem szansy byłemu ministrowi na przeprosiny - powiedział.

Przypomnijmy, że Piotr Pisula oczekiwał od ministra zdrowia w przedsądowym wezwaniu przeprosin i przekazania 100 tys. zł na rzecz Hospicjum Palium w Poznaniu.

