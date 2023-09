Pacjenci szturmują przychodnie. Skarga w sprawie darmowych leków i daty wydania recept

Autor: oprac. JKB • Źródło: RPO, Rynek Zdrowia • 11 września 2023 08:00

Do Rzecznika Praw Obywatelskich została skierowana skarga prezeski Porozumienia POZ Bożeny Janickiej. Dotyczy trudności z realizacją recept na darmowe leki dla pacjentów do 18 roku życia i 65+. - Zwracam się o zajecie stanowiska w przedmiotowej sprawie oraz przesłanie odpowiedzi udzielonej wnioskodawczyni w przedmiotowym zakresie – czytamy w piśmie od RPO do resortu zdrowia.