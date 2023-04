Od 8 do 48 dodatkowych dni płatnego wolnego. Przepisy wchodzą 20 kwietnia

Od 8 do 48 dodatkowych dni płatnego wolnego w skali roku. Przepisy wchodzą 20 kwietnia

5 kwietnia w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej. Dokument jest ważny również dla Honorowych Dawców Krwi, bowiem wpisano do niego przepisy o dwóch dniach płatnego urlopu dla krwiodawców. Przepis zacznie obowiązywać 20 kwietnia.

Dodajmy, że dwa dni wolnego dla dawców wprowadzono tymczasowo w czasie pandemii, natomiast teraz rozwiązanie zostało utrzymane na stałe.

Zakłada, że dawcy będą przysługiwały dwa dni wolnego: w dniu donacji oraz w dniu następnym. Co ważne, dwa dni to nie bonus jednorazowy, a należą się każdorazowo.

Jak zauważa portal Prawo.pl, powołując się na wyliczenia krwiodawców, w efekcie zmian przepisów w przypadku dawcy krwi pełnej w skali roku będzie to od 8 do 12 dni dodatkowego wolnego w zależności od płci.

kobieta będzie mogła liczyć na 8 dni wolnego w pracy w ciągu roku,

mężczyzna - na 12 dni dni wolnego w ciągu roku

- Różnica wynika z tego, że kobieta w ciągu roku może oddać krew pełną maksymalnie cztery razy, a mężczyzna - sześć. Przerwa miedzy oddaniami musi wynosić minimum 8 tygodni - wskazuje portal.

Znacznie więcej wolnego otrzymają osoby oddające osocze, które - według wyliczeń krwiodawców - będą mogły uzyskać nawet 48 dodatkowych dni wolnego w pracy w ciągu roku. To jednak opcja dla osób, które cieszą się naprawdę dobrym zdrowiem.

- Osocza nie można oddawać częściej niż co dwa tygodnie. Oznacza to maksymalnie 24 donacje w ciągu roku, co przekłada się na 48 dni wolnego w pracy - zastrzegają honorowi dawcy cytowani przez serwis.

Z kolei dawcy płytek krwi mogą otrzymać dodatkowe 24 dni wolnego w pracy. Tu przerwa między donacjami w przypadku kobiet i mężczyzn to minimum cztery tygodnie.

Zmiana przepisów od 20 kwietnia. Nowelizacja zakłada:

zwolnienie obowiązuje krwiodawców w pracy/w szkole/na uczelni w dniu zabiegu oraz w dniu następnym,

w przypadku osób pracujących w systemie zmianowym zwolnienie obejmuje zmianą roboczą, która zaczęła się w dniu, gdy oddano krew/jej składniki i dzień następny,

wolne od pracy będzie też przysługiwać dawcy na czas okresowych badań lekarskich,

wolne będzie dotyczyć także osób, które po raz pierwszy zgłosiły się w celu oddania krwi lub jej składników (musi zostać poprzedzone diagnostyką).







