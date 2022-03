W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenie covidowe Rady Ministrów. Dokument znosi niemal wszystkie obowiązujące dotychczas obostrzenia covidowe

Koniec maseczek w przestrzeniach zamkniętych (z dwoma wyjątkami), limitów w sklepach czy restauracjach. Zniesiona zostaje również kwarantanna i izolacja

Nowe zasady, a dokładniej brak ograniczeń covidowych, zaczną obowiązywać 28 marca. Tego dnia rozporządzenie wchodzi w życie

Od 28 marca koniec obostrzeń i maseczek. Kwarantanna i izolacja do lamusa

28 marca zniesione zostają niemal wszystkie obostrzenia covidowe wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa. Znika obowiązek zakładania maseczek w przestrzeniach zamkniętych (z dwoma wyjątkami) odbywania kwarantanny czy izolacji. Ponadto przestają obowiązywać wszystkie ustanowione w związku z ograniczeniami limity.

28 marca zniesione zostają obostrzenia:

obowiązek zasłaniania ust i nosa

limity

kwarantanna i izolacja

Obowiązek zasłaniania ust i nosa został utrzymany w podmiotach leczniczych oraz aptekach. W tych przestrzeniach maseczki trzeba będzie nosić - jak wskazano w rozporządzeniu - jeszcze przez miesiąc, do 30 kwietnia.

Zamiast izolacji zwolnienie lekarskie

Co z kwarantanną dla osób, u których podejrzewane jest zakażenie koronawirusem i izolacją dla zakażonych? Jedno i drugie na poziomie administracyjnym przestają funkcjonować. Izolację dla zakażonych ma stanowić tradycyjne zwolnienie lekarskie od lekarza rodzinnego. Rządzący liczą też na odpowiedzialność chorych i samoizolację.

- Pacjenci zidentyfikowani jako pozytywni, będą musieli sami się izolować w domu - mówił podczas ubiegłotygodniowej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.

Szef resortu zdrowia uzasadniał również decyzję o prawie całkowitym poluzowaniu obostrzeń.

- Przewidujemy taką perspektywę, że w zasadzie do końca kwietnia będziemy mieli zdecydowaną redukcję zarówno zakażeń, jak i hospitalizacji - zapowiedział.

- Patrząc na to, co dzieje się w Europie widzimy, że nawet jeżeli pojawiają się jakieś przyspieszenia czy zwiększenia liczby zakażeń, one nie odbijają się na sytuacji czy na pogorszeniu sytuacji w szpitalach, nie widać zwiększonej liczby hospitalizacji - dodał.

Co istotne w rozporządzeniu covidowym zapisano, że osoby odbywające kwarantannę, albo izolację w dniu wejścia w życie nowych przepisów (czyli 28 marca) "będą obowiązane zakończyć tę kwarantannę i izolację na dotychczasowych zasadach, dotyczących zarówno okresu ich trwania, jak i następstw ich odbywania dotyczących m.in. uprawnień pracowniczych (tj. wypłaty wynagrodzenia lub zasiłku opiekuńczego)".

