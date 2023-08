Od 1 listopada wchodzą kolejne ważne ograniczenia w receptach

Od 2 sierpnia obowiązują znaczące ograniczenia w wystawianiu recept na leki psychotropowe i odurzające

Lekarze skarżą się na problemy z wystawianiem elektronicznych recept. Ministerstwo Zdrowia odpowiada, że jeśli problemy są to incydentalne

Tymczasem resort planuje kolejne ograniczenia w tym zakresie: likwidację recepty papierowej na leki Rpw, czyli właśnie te zawierające substancje odurzające i psychotropowe

Od 1 listopada taka recepta będzie możliwa wyłącznie w postaci elektronicznej

Rozwiązanie ma usprawnić nadzór nad preskrypcją i - jak argumentuje MZ - pozwala w wyższym stopniu wykrywać ewentualne nadużycia, w tym nadmiernego lub bezpodstawnego wystawiania

Koniec papierowych recept Rpw przesądzona. Tego dnia znikną na dobre

Zmiany w zasadach wystawiania recept wprowadzi nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia, która pod koniec lipca trafiła do konsultacji publicznych. Przepisy stanowią uzupełnienie regulacji, które wpisano do nowelizowanej ustawy refundacyjnej. Co prawda ustawa dopiero została przyjęta przez Senat i musi jeszcze wrócić na finalne głosowanie do Sejmu, ale Ministerstwo Zdrowia z wyprzedzeniem przygotowało i opublikowało projekt rozporządzenia w tej sprawie.

W rozporządzeniu wskazano, że od 1 listopada zniknie możliwość wystawiania recept papierowych na produkty lecznicze o kategorii dostępności „Rpw” oraz inne możliwe do wydawania z apteki produkty lecznicze zawierające w swoim składzie środek odurzający lub substancję psychotropową.

Dodajmy, że recepta Rpw to z definicji recepta wystawiana na leki zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe. Od 1 listopada będzie mogła być wystawiana wyłącznie w postaci elektronicznej.

- Celem tej modyfikacji w zmienianym rozporządzeniu jest usunięcie referencji do recept w postaci papierowej odnoszących się do wymienionych wyżej produktów leczniczych, z wyjątkiem przypadków, gdy są wystawiane wyłącznie przez lekarza weterynarii - wskazano w rozporządzeniu.

Uzasadnienie dla tej zmiany znalazło się również w nowelizacji ustawy refundacyjnej. Jak argumentuje Ministerstwo Zdrowia ma ona usprawnić nadzór nad przepisywaniem leków odurzających i psychotropowych

- W proponowanej modyfikacji art. 95b u.p.f. (art. 2 pkt 11 projektu) proponuje się unormowanie jako jedynej możliwej do wystawienia postaci elektronicznej recepty, na której są przepisywane produkty lecznicze zawierające określone środki odurzające lub substancje psychotropowe. Taka postać recepty usprawnia proces nadzoru nad preskrypcją i pozwala w wyższym stopniu zapobiegać albo wykrywać ewentualne nadużycia w powyższym zakresie. Zmiana ta jest podyktowana również tym, że względem recept o ww. kategorii dostępności istnieje szczególne ryzyko nadużyć, w tym nadmiernego lub bezpodstawnego (nieuzasadnionego względami medycznymi) ich wystawiania - czytamy w uzasadnieniu do ustawy refundacyjnej.

MZ podkreśla, że "przez zastrzeżenie, że recepta na produkty lecznicze ww. kategorii dostępności może być wystawiona wyłącznie w postaci elektronicznej, projektodawca chce osiągnąć rezultat ograniczenia skali omawianych naruszeń prawa przez zwiększenie nadzoru nad procesami preskrypcji".

Nowe oznaczenia na receptach

Ponadto rozporządzenie ministra zdrowia ws. recept wdraża zmiany wpisane do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Chodzi o rozszerzenie programu darmowych leków o osoby po 65 roku życia oraz dzieci i młodzież do 18 roku życia.

W przepisach proponuje się wprowadzenie nowego kod - "DZ", który na receptach będzie potwierdzał prawo do bezpłatnych leków dla dzieci i młodzieży. Leki dla seniorów będą oznaczane kodem "S".

- Projektowane zmiany sprowadzają się również do wyłączenia obowiązku przedstawiania dokumentu potwierdzającego uprawnienia dodatkowe tych grup świadczeniobiorców, jako że są to uprawnienia związane z prosto weryfikowalnym wiekiem pacjenta, Tym samym wymóg sprawdzania dokumentów w tym zakresie wydaje się nadmiarowy - wskazuje resort zdrowia w uzasadnieniu.

