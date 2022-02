Obowiązkowe szczepienia od 1 marca. Porozumienie Zielonogórskie: to prawna fikcja

Jak twierdzi Porozumienie Zielonogórskie, zapisy o obowiązku szczepień medyków "spędzają sen z powiek dyrektorom szpitali, przychodni, placówek medycznych, ale też rektorom uczelni medycznych".

"Wszyscy pytają i – od razu dodajmy – nie uzyskują żadnej sensownej, czyli zgodnej z prawem odpowiedzi, jak mają sprawdzić kto jest zaszczepiony, a kto nie, na jakiej podstawie mogą żądać przedstawienia takich dokumentów, jak zweryfikować oświadczenia złożone przez lekarza, pielęgniarkę lub studenta?" - pyta Porozumienie Zielonogórskie.

– To kolejna kpina ministerstwa. Nie dano nam żadnych narzędzi do tego, by te przepisy egzekwować, nie ma żadnej wykładni prawnej. Kolejny raz wydawane są przepisy bezsensowne, utrudniające normalną pracę, jątrzące – mówi cytowany w komunikacie prasowym Wojciech Pacholicki, wiceprezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie.