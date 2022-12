Nowelizacja ustawy o Funduszu Medycznym opublikowana. 20 grudnia wejdzie w życie

Jednodniowy termin vacatio legis przewiduje znowelizowana ustawa o Funduszu Medycznym

Oznacza to, że opublikowany dziś, 19 grudnia akt, wejdzie w życie 20 grudnia

Przypomnijmy, że nowelizacja przepisów o Funduszu Medycznym to inicjatywa prezydenta Andrzeja Dudy

Profilaktyka chorób zakaźnych

Ustawa przewiduje zmiany, które mają na celu m.in. wsparcie działań związanych z profilaktyką chorób zakaźnych, w szczególności zakupu szczepionek do przeprowadzania zalecanych szczepień ochronnych w ramach Programu Szczepień Ochronnych.

Zmiany wprowadzane w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi umożliwią sfinansowanie przez ministra zdrowia zakupu szczepionek służących realizacji innych szczepień, względem których nie jest nałożony obowiązek administracyjny, a których przeprowadzenie jest zalecane.

Ustawa przewiduje dodanie nowej kategorii świadczeń finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Medycznego dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia - świadczeń gwarantowanych związanych z diagnostyką genetyczną z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub leczenia szpitalnego.

Wyższy limit wydatków na technologie lekowe

Nowelizacja ustawy o Funduszu Medycznym ma także na celu podwyższenie limitu wydatków na technologie lekowe z 5 proc. do 10 proc., a w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych - z 3 proc. do 4 proc.

W ustawie zaproponowano także zmiany mające na celu objęcie finansowaniem w ramach subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego inwestycji rozwijających innowacyjne rozwiązania służące do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

W zakresie zmian ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wskazano, że mają one na celu doprecyzowanie katalogu technologii lekowych o wysokiej wartości klinicznej.

Najistotniejsza zmiana w zakresie tej ustawy dotyczy możliwości finansowania innowacyjnej technologii lekowej przez okres dwóch kolejnych lat, czyli łącznie przez cztery lata, w przypadku, w którym dotychczasowe dane kliniczne zebrane z procesów leczenia uniemożliwiały prezesowi Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydanie opinii na temat skuteczności leczenia tym lekiem.

