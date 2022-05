Nowa ustawa o wyrobach medycznych opublikowana. Wejdzie w życie 26 maja

Nowa ustawa o wyrobach medycznych zastąpi przepisy obowiązujące od 2010 r. Stracą moc

Po raz pierwszy reguluje zasadę reklam wyrobów medycznych

Ustawa wchodzi w życie 26 maja z wyjątkiem kilku artykułów

Nowe regulacje dotyczące wyrobów medycznych już w Dzienniku Ustaw

Ustawa o wyrobach medycznych została opublikowana w Dzienniku Ustaw 9 maja. dostosowuje polskie prawo do rozwiązań unijnych. Zmierza też do kompleksowego uregulowania i usprawnienia rynku wewnętrznego wyrobów medycznych, jak również wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (np. pipet, soczewek), z uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw działających w tym sektorze.

Co waśne, po raz pierwszy reguluje zasadę reklam wyrobów medycznych. Regulacje dotyczące tego zagadnienia wejdą życie w przyszłym roku.

Zgodnie z zapisami ustawy nie będzie można "wykorzystywać wizerunku osób wykonujących zawody medyczne lub podających się za takie osoby lub przedstawiać osób prezentujących wyrób w sposób sugerujący, że wykonują taki zawód", jak również bezpośrednio namawiać dzieci do nabycia tych wyrobów lub nakłaniać do tego ich rodziców.

Wykaz dystrybutorów i reklama wyrobów - od kiedy?

Ponadto wprowadza m.in. obowiązek przekazywania deklaracji zgodności, instrukcji używania oraz oznaczeń i materiałów promocyjnych wyrobów medycznych wprowadzanych do obrotu albo przekazanych do oceny działania lub stosowanych na terytorium Polski.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 26 maja 2022 r., z wyjątkiem:

1) art. 54–61, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. - to właśnie przepisy związane z reklamą wyrobów medycznych.

2) art. 21–25, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2023 r.

Chodzi w nich o prowadzenie przez prezesa Urzędu

Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wykazu dystrybutorów wyrobów, systemów lub zestawów zabiegowych, mających siedzibę na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej.

Tekst ustawy do pobrania poniżej.

