No-fault: odszkodowanie za błąd medyczny w trzy miesiące. Teraz sprawy ciągną się latami

Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta

Projekt zawiera m.in. przepisy dotyczące odpowiedzialności lekarzy za błędy medyczne

Jak przekonuje Rzecznik Praw Pacjenta, przepisy umożliwią szybsze uzyskanie odszkodowania za błędy medyczne

Ustawa o jakości jeszcze w listopadzie?

Minister Zdrowia, Adam Niedzielski rozpoczynając sesję o jakości w ochronie zdrowia zaproponował, by wstać, bo – jak poinformował - właśnie dostał informację o przyjęciu ustawy o jakości przez Stały Komitet Rady Ministrów.

- Bardzo się cieszę. Poziom emocji, dyskusji, kontrargumentów, niezrozumienia problemu, z jakim mieliśmy do czynienia, próby tłumaczenia tych zagadnień dla osób, które nie są związane z sektorem medycznym - wspominał to, co się działo wokół projektu podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

- Bo oprócz konsultacji publicznych, przeszliśmy konsultacje resortowe, w których było wytłumaczenie konceptu jakości, po co się zajmować rzeczami, które są mało uchwytne i bardzo abstrakcyjne, po co wprowadzać do tych ustaw różne zagadnienia, jak no-fault, które wzbudziło tyle emocji - doda.

Ponieważ projekt wszedł już na ścieżkę rządową i nie ma żadnych rozbieżności przed posiedzeniem rządu, więc prawdopodobnie projekt przejdzie szybką ścieżką i być może ustawa jeszcze we wrześniu trafi do parlamentu. Co by oznaczało, że jest szansa na przeprocedowanie tej ustawy do końca listopada.

- To jest ustawa, która była odpowiedzią na bardzo wiele oczekiwań. Najwięcej się dyskutowało, jaki ma być zakres odpowiedzialności karnej lekarzy, co w ogóle nie jest istotą tego problemu. Istotą no-fault jest to, że błędy nie są zamiatane pod dywan. Powstanie rejestr, do którego zgłoszenie się jest premiowane. Z punktu widzenia pacjenta istotą jest to, że za błąd lekarski nie będzie musiał przez 10 lat albo i więcej dochodzić odszkodowania, tylko będzie szybka procedura, którą zresztą mamy już przetrenowaną na niepożądanych odczynach poszczepiennych - opowiadał minister.

System wypłaty odszkodowań jest oparty o już działający system odszkodowań poszczepiennych. - Fundusz kompensacyjny szczepień ochronnych został bardzo dobrze zaprojektowany przez Ministerstwo Zdrowia. Funkcjonuje bardzo dobrze. Nie ma opóźnień w realizacji wypłat. Do tej pory wypłaciliśmy 103 mln zł odszkodowań. Nie wywołuje żadnych kontrowersji. Analogiczne przepisy zostały zaprojektowane w projekcie ustawy o jakości i bezpieczeństwie pacjenta - mówił Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta.

Odszkodowanie w trzy miesiące

Jak przekonuje, nowe rozwiązanie ma pomagać unikać podobnych zdarzeń, a jednocześnie wypłata odszkodowań za błędy medyczne ma znacznie przyspieszyć.

- System no-fault to system szybkiej wypłaty rekompensat, bez poszukiwania osoby winnej. Dlaczego w krajach, które wprowadziły ten system tak rzadko są uruchamiane procedury karne, a dominują procedury odszkodowawcze? Po pierwsze dlatego, że system obsługiwany przez RPP odpowiada na najważniejsze pytanie pacjenta lub jego rodziny: co się stało, dlaczego tak się stało, co należałoby zrobić, aby uniknąć takich sytuacji w przyszłości - mówił Chmielowiec.

Po ustaleniu, że doszło do zdarzenia medycznego, pracownicy RPP szczegółowo poinformują szpital, dlaczego tak się stało i co należałoby poprawić na przyszłość. Pacjent i jego rodzina również otrzymają informację dlaczego doszło do takiej sytuacji.

- Kiedy pacjent lub jego rodzina zgłosi wniosek, w ciągu trzech miesięcy zostanie podjęta decyzja o tym, czy doszło do zdarzenia, na czym ono polegało i decyzja o kwocie należnego zadośćuczynienia - dodaje.

Podkreśla, że jest to jest bardzo ważna informacja dla pacjentów, ponieważ obecnie procesy sądowe dotyczące błędów medycznych są długotrwałe i niezmiernie skomplikowane. To są jedne z najtrudniejszych procesów, jeśli chodzi o procesy cywilne.

RPP prowadzi obecnie ok. 70 tego typu procesów. przykład z ostatniego czasu: wytoczyliśmy powództwo w imieniu pacjenta wobec ubezpieczyciela 3 miesiące temu. Kiedy został wyznaczony pierwszy termin rozprawy? 9 stycznia 2025 roku.

W ocenie Rzecznika, taka procedura powinna zachęcić do większej zgłaszalności niektórych przypadków przez pacjentów lub ich rodziny do prokuratury.

"Kodyfikujemy obszar dotychczas w ogóle nie uregulowany"

Środowiska lekarskiego te argumenty nie przekonują i z zaproponowanymi przez Ministerstwo Zdrowia rozwiązaniami nie zgadza się samorząd lekarski. Zapowiedział prace nad własną ustawą dotyczącą systemu no-fault, "mającą na celu zwiększenie bezpieczeństwa i jakości leczenia pacjentów".

Jeszcze w sierpniu Naczelna Izba Lekarska zorganizowała debatę w sprawie no-fault. Jak mówili uczestnicy debaty, "stworzono system, który przeczołguje 99 proc. niewinnych lekarzy, by wskazać jednego winnego".

- Ten projekt, jak każde rozwiązanie kompromisowe, nie wszystkim będzie się podobał. Wiele rozmawiałem ze środowiskiem lekarskim na temat odpowiedzialności karnej, pokazywałem pewną perspektywę, że teraz nie ma nic w tym zakresie. W ustawie o jakości kodyfikujemy obszar dotychczas w ogóle nie uregulowany. Wprowadzamy tam nadzwyczajne złagodzenie kary, o ile zostanie zgłoszone zanim zostanie wszczęte postępowanie. W innych przypadkach prowadziłoby to do nadużyć. No-fault to przykład problemu opartego na micie, że lekarze są ciągle zagrożeni kodeksem karnym - odpowiada na te argumenty minister Niedzielski.

