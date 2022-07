Niektóre szpitale wciąż ograniczają odwiedziny. 154 skarg do RPP

Do RPP tylko do połowy czerwca wpłynęło blisko 154 skarg na szpitale. Powodem skarg były ograniczenia kontaktu pacjentów z bliskimi w szpitalach - wskazuje prawo.pl

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, że nie można ograniczać odwiedzin u hospitalizowanych, ponieważ oznacza to naruszenie zbiorowych praw

Według rekomendacji resortu zdrowia, pacjenta mogą odwiedzać bliscy w określonych przedziałach czasowych

Jak podkreśla prawo.pl, wiele placówek organizuje odwiedziny różnie, niekiedy są one wyznaczone tylko w niektóre dni o bardzo zawężonych przedziałach godzinowych

Niektóre szpitale wciąż ograniczają odwiedziny. RPP ostrzega

Choć 16 maja oficjalnie zmieniono stan epidemii w stan zagrożenia epidemicznego, nie doprowadziło to do powrotu odwiedzin w szpitalach na dawnych zasadach. Jednak – jak przypomina prawo.pl – resort zdrowia zaktualizował rekomendacje dotyczące odwiedzin dostosowane do obowiązujących zasad.

Jak czytamy, zgodnie z propozycjami MZ, do pacjenta w jednym czasie mogą przyjść maksymalnie dwie osoby w określonych przedziałach czasowych, a odwiedziny nie powinny przekraczać dwóch godzin. Odwiedzający powinni mieć na twarzy maseczki przez cały pobyt w placówce oraz mieć możliwość dezynfekcji rąk.

Co jednak istotne, wspomniane rekomendacje nie dotyczą placówek pediatrycznych i pacjentów w szpitalach psychiatrycznych czy leczenia uzależnień oraz wizyt pożegnalnych – podkreśla prawo.pl.

Jednocześnie zaś to jednak kierownicy podmiotów albo inne osoby udzielające świadczeń zdrowotnych mają obowiązek podejmowania działania zapobiegające szerzeniu się zakażeń oraz chorób zakaźnych.

Szpitale organizują odwiedziny na własnych zasadach

Jak wskazuje prawo.pl, ze względu na wspomniane rekomendacje niektóre szpitale organizują odwiedziny różnie. Często godziny przeznaczone na odwiedziny są w zbyt wąskich widełkach czasowych, przez co bliscy nie mają możliwości porozmawiania z lekarzem o stanie zdrowia pacjenta.

RPP wielokrotnie przypominał, że pacjent ma prawo do odwiedzin bliskich zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rzecznik zaznaczył także, że odwiedziny muszą być dostępne przez cały tydzień, a nie tylko w niektóre dni – konieczne jest umożliwienia odwiedzin cały dzień.

W rozmowie z prawo.pl Rzecznik wspomniał również, że restrykcje szpitali odnośnie korzystania z praw pacjenta może stanowić praktykę naruszającą zbiorowe prawa pacjentów. RPP może egzekwować w drodze administracyjnej zaniechanie owej praktyki – niezastosowanie się do niej oznacza nałożenie kary w wysokości 500 tys. zł – przywołuje prawo.pl.

Portal wyjaśnił także, że według rekomendacji MZ, informacje dotyczące zasad odwiedzin pacjentów w konkretnej placówce powinny być także publikowane na stronie internetowej oraz umieszczane w widocznym miejscu. Jednak nie jest to aż tak często spotykane, co zwróciło uwagę prawo.pl.







