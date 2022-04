Polski Ład wprowadził zmiany do ustawy o świadczeniach zdrowotnych. W efekcie obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego objęto osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy "aktu powołania".

Chodzi m.in. o członków zarządów, komisji rewizyjnej oraz członków komisji egzaminacyjnych.

NFZ odpowiada na wątpliwości dotyczące objęcia ubezpieczeniem członków zarządów wspólnot mieszkaniowych

NFZ wskazuje, kto nie ma tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego

NFZ odpowiada na wątpliwości związane z objęciem obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy "aktu powołania". Pytanie dotyczy członków zarządów wspólnot mieszkaniowych.

- Wobec licznych zapytań dotyczących podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu przez zarządy wspólnot mieszkaniowych Gabinet Prezesa Funduszu informuje, że właściciele lokali są obowiązani podejmować uchwały o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna. Powyższe stanowi, że członkowie zarządu są wybierani, a nie powoływani w skład zarządu - wyjaśnia Narodowy Fundusz Zdrowia.

NFZ przypomina, że sprawa objęcia "ubezpieczeniem zdrowotnym osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie, jest przedmiotem opublikowanego na stronach Funduszu stanowiska Ministra Zdrowia, gdzie wskazano: Kierując się zatem powyższą dyrektywą wykładni prawa, należy przyjąć, że wyrażenia „akt powołania”, użytego w art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy o świadczeniach, nie można utożsamiać z wyrażeniami odnoszącymi się do „wyboru” do pełnienia funkcji organów stanowiących osób prawnych".

- Tak więc w obecnym stanie prawnym osoby „wybrane” do pełnienia funkcji członka zarządu we wspólnotach mieszkaniowych nie będą posiadały tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego - podsumowują przedstawiciele NFZ.







