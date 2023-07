Lekarze nie zastrzegą już "NZ" na recepcie. Ministerstwo Zdrowia zmienia przepisy. Decyzję zostawia farmaceutom

Ministerstwo Zdrowia modyfikuje przepisy dotyczące zastrzeżenia "NZ" na recepcie. Chodzi o adnotację lekarza skierowaną do farmaceuty - "nie zamieniać". Odpowiednią zmianę zgłoszono jako poprawkę do projektu ustawy refundacyjnej, która jest procedowana w Sejmie.

- Ingerencja w ten przepis ma celu wyeliminowanie sytuacji, w których brak możliwości dokonania zamiany leku (np. na tańszy odpowiednik) jest wymuszane na osobie realizującej receptę przez osobę ją wystawiającą, poprzez zamieszczanie na recepcie adnotacji „NZ” argumentuje resort zdrowia.

Przekonuje, że "niejednokrotnie zamieszczanie tej adnotacji nie jest podyktowane względami medycznymi, w tym stanem pacjenta, np. nadwrażliwością na określone substancje (pomocnicze) zawarte w leku, który nie powinien być zamieniany".

- W ocenie projektodawcy tego rodzaju uzasadnione przypadki pozostają w zasadniczej mniejszości w stosunku do przypadków, w których zamieszczenie takiej adnotacji nie jest w żaden sposób uzasadnione merytorycznie, a wynika np. z określonych relacji pomiędzy osobą wystawiającą receptę na określony lek z pomiotem odpowiedzialnym za ten lek - twierdzi MZ.

Podkreśla przy tym, że brak możliwości adnotacji "NZ" na recepcie "nie wyklucza przy tym możliwości po stronie osoby wydającej lek (realizującej receptę), aby zastosować się dokładnie do instrukcji osoby wystawiającej i wydać dokładnie przepisany przez nią lek".

- Nie powinna natomiast mieć w tym zakresie bezwzględnego obowiązku. Osoby realizujące recepty, takie jak farmaceuci, posiadają doskonałą znajomość leków i ew. przypadków, w których substytucja jest uzasadniona, a w których nie. Często wiedza ta jest po ich stronie szersza niż osób wystawiających (recepty - przyp. red.). W oparciu o tę wiedzę osoba realizująca receptę powinna mieć możliwość zamiany przepisanego na niej leku, jeżeli wie, że jest to bezpieczne dla pacjenta, a przy tym celowe i korzystne ekonomicznie. Jeżeli zaś wiedzy takiej nie posiada, albo ma wątpliwości, to może lek wydać zgodnie z przepisem - wskazano w uzasadnieniu do poprawki.