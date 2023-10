Lekarze mają wątpliwości co do bezpłatnych leków. Izba domaga się doprecyzowania przepisów

Przypomnijmy: przepisy dla nowych grup pacjentów weszły w życie 30 sierpnia i od września można uprawnionym pacjentom wystawiać recepty z kodem "DZ" oraz "S" - z wybranych bezpłatnych leków mogą obecnie korzystać osoby, które ukończyły 65 lat, a także dzieci i młodzież do 18. roku życia

Jednakże Śląska Izba Lekarska ma wątpliwości dotyczące wymienionych recept z kodem "DZ" i "S" – wystosowała pismo do NRL, aby na drodze rozmów z resortem zdrowia zwróciła uwagę na niektóre niedoprecyzowane zapisy

Wśród problemów, na które zwraca uwagę ŚIL, jest m.in. potwierdzenie możliwości wystawiania tych recept w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej czy też wykluczenie lekarzy-dentystów z możliwości wystawiania wskazanych recept

ŚIL: są wątpliwości dotyczące recept DZ i S

Przypomnijmy: przepisy dotyczące bezpłatnych leków dla dwóch nowych grup pacjentów ponad miesiąc temu. Umożliwiają uprawnionym pacjentom wystawianie recept z kodem "DZ" oraz "S". Z wybranych bezpłatnych leków mogą obecnie korzystać poszerzone grupy uprawnionych pacjentów, czyli osoby 65+ oraz dzieci i młodzież do 18. roku życia.

Śląska Izba Lekarska w Katowicach zaznacza, że zgodnie z informacją MZ recepty z uprawnieniem "DZ" i "S" nie mogą być wystawiane przez:

lekarzy zatrudnionych w hospicjach i hospicjach domowych (zakres opieki paliatywnej i hospicyjnej),

lekarzy realizujących świadczenia gwarantowane z zakresu świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej,

lekarzy z centrów zdrowia psychicznego i szpitali psychiatrycznych,

lekarzy z gabinetów prywatnych.

W konsekwencji oznacza to, że recepty wystawione przez wymienionych wyżej lekarzy dla pacjentów ubezpieczonych są realizowane ze zniżką wynikającą z wykazu leków refundowanych, ale bez prawa do bezpłatnego zaopatrzenia w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne.

W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi wystawiania wskazanych recept prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach dr n. med. Tadeusz Urban wystosował pismo do Naczelnej Rady Lekarskiej. Poprosił w nim, aby NRL w drodze rozmów z Ministerstwem Zdrowia zwróciła uwagę na niepokojące i niedoprecyzowane zapisy w przepisach przyznających seniorom 65+ i dzieciom do 18. roku życia bezpłatne leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne określone w wykazie.

Izba wskazuje na nieścisłości w przepisach

Jak podaje ŚIL, w piśmie do Naczelnej Rady Lekarskiej wskazano kilka ważnych kwestii:

Zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu, uprawnionymi do wystawiania recept są lekarze udzielający świadczeń w ramach POZ, AOS i leczenia szpitalnego, ale także lekarze, posiadający prawo wykonywania zawodu, którzy zaprzestali wykonywania zawodu.

Zdaniem Izby wątpliwości dotyczą sposobu rozumienia pojęcia "lekarz, który zaprzestał wykonywania zawodu". Okazuje się, że MZ określenie to tłumaczy inaczej, niż jest to rozumiane na gruncie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Wskazuje przy tym, że "tu rozumiane jest jako lekarz nie wykonujący zawodu, ale uprawniony do wystawiania recept pro auctore i pro familiae".

Ustalenie powyższego ogrywa istotne znaczenie w kontekście kręgu lekarzy dopuszczonych na tej podstawie do wystawiania ww. recept. Precyzyjne wyjaśnienie jest istotne również w kontekście dochodzenia przez NFZ kwot nienależnej refundacji – czytamy.

Co więcej, Izba jasno wskazuje, że aplikacja gabinet.gov.pl umożliwia wystawianie tych recept każdemu lekarzowi i lekarzowi dentyście, bez jakichkolwiek ograniczeń. Może to w związku z tym wprowadzać w błąd – leki mogą zostać przepisane przez osoby do tego nieuprawnione.

Mimo szerokiego kręgu lekarzy uprawnionych do wystawiania recept pacjentom – świadczeniobiorcom do ukończenia 18. roku życia, jak i po ukończeniu 65. roku życia, pozostają obszary udzielania świadczeń w ramach NFZ, w których ww. pacjentom one nie przysługują, tj.:

opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień,

opieka paliatywna i hospicyjna.

Zaznaczyć należy, że obecnie wielu spośród pacjentów korzystających ze świadczeń w ramach opieki paliatywnej i hospicyjnej, jak i opieki psychiatrycznej, stanowią pacjenci do ukończenia 18. roku życia, jak po 65 roku życia – podkreśla ŚIL.

Potwierdzenia wymaga również możliwość wystawiania ww. recept w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Izba, powołując się na przepis §2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, przypomina, że "świadczenia gwarantowane z tego zakresu obejmują również świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. "W tym przypadku duży odsetek pacjentów stanowią ci do ukończenia 18. roku życia i powyżej 65. roku życia".

Co kluczowe, Izba wyjaśnia, że ustawa ta gwarantuje tym grupom pacjentów dostęp do bezpłatnych leków, jeśli są one przepisywane przez lekarza udzielającego świadczeń w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu POZ.

ŚIL wskazuje też, że powołane przepisy wykluczają lekarzy dentystów z możliwości wystawiania recept dla pacjentów – świadczeniobiorców – do ukończenia 18. roku życia, jak i pacjentów po ukończeniu 65. roku życia.

- Podkreślić bowiem należy, że w przeciwieństwie do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (przepisu art. 3 ust. 1) ustawa o świadczeniach w słowniczku ustawowym nie definiuje pojęcia "lekarz", w ramach którego rozumie się obydwie grupy zawodowe - zarówno lekarzy, jak i lekarzy dentystów – podsumowała ŚIL.

