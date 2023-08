Lekarze alarmują, że po wprowadzeniu ograniczeń nie mogą wystawiać recept

Od dziś obowiązują ograniczenia dotyczące recept wystawianych na leki narkotyczne i psychotropowe

Do redakcji Rynku Zdrowia napływają sygnały, że są problemy z przepisywaniem preparatów, które nie znajdują się w wykazie leków narkotycznych i psychotropowych

Centrum e-Zdrowia mówi nam, że już kilka dni temu podało listę produktów objętych ograniczeniami

Lekarze alarmują też, że nie mogą przepisywać takich medykamentów, nawet jeśli działają zgodnie z rozporządzeniem

Od 2 sierpnia działają ograniczenia w przepisywaniu leków



Lekarze oraz firmy telemedyczne zgłaszają problemy z wystawianiem pacjentom e-recept na leki przeciwbólowe zawierające substancję tramadol (np. Doreta czy Poltram Combo). Pojawiają się też sygnały, że nie da się wystawić preskrypcji na medykamenty psychotropowe i narkotyczne, pomimo wprowadzonej przepisami konieczności przeprowadzenia weryfikacji przyjmowanych przez chorego leków w Internetowym Koncie Pacjenta.

Kłopoty mogą mieć związek z obowiązującymi od dziś (2 sierpnia) ograniczeniami w przepisywaniu e-recept na leki narkotyczne i psychotropowe. Przypomnijmy: 18 lipca w Dzienniku Ustaw ogłoszono nowe rozporządzenie ministra zdrowia wprowadzające kolejne ograniczenia w wystawianiu recept.

Nowe przepisy stanowią, że:

wystawienie pacjentowi przez lekarza recepty na preparat zawierający środek odurzający grup I-N lub II-N, substancję psychotropową z grup II-P, III-P lub IV-P, lub prekursor kategorii 1, jest możliwe po weryfikacji ilości i rodzaju przepisanych pacjentowi leków zawierających ww. substancje, biorąc pod uwagę recepty wystawione oraz zrealizowane dla tego pacjenta ;

; możliwość wystawienia recepty na kontynuację leczenia przedmiotowymi produktami leczniczymi - istnieje tylko, jeżeli od ostatniego zbadania pacjenta, którego wynikiem było wystawienie recepty na preparat zawierający środek odurzający grup I-N lub II-N, substancję psychotropową z grup II-P, III-P lub IV-P, lub prekursor kategorii 1, upłynęło nie więcej, niż trzy miesiące ;

; mając na uwadze charakter pracy lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej wyłączono ich z obowiązku weryfikacji oraz uniemożliwienia kontynuacji leczenia, jeśli od zbadania pacjenta minęło więcej niż trzy miesiące.

- Celem proponowanej zmiany jest wprowadzenie rozwiązań uniemożliwiających przepisywanie produktów leczniczych zawierających środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1, w ramach kontynuacji, za pośrednictwem płatnych usług internetowych, bez uprzedniego zbadania pacjenta - argumentowało Ministerstwo Zdrowia.

Są problemy z przepisywaniem medykamentów uśmierzających ból

Od rana do redakcji Rynku Zdrowia napływają informacje, że lekarze nie mogą przepisywać swoim pacjentom leków przeciwbólowych zawierających tramadol.

- To substancja, która nie znajduje się w wykazie środków odurzających i substancji psychotropowych. Ministerstwo Zdrowia nie komunikowało, aby ograniczenia miały dotyczyć także opioidów niezawartych w tym wykazie. Czujemy się zatem zaskoczeni, że medycy nie mogą przepisywać leków potrzebnych pacjentom - mówi nam Klaudia Morawa, członek zarządu Medspan sp z o.o.

Kłopoty sygnalizuje też w mediach społecznościowych Naczelna Izba Lekarska.

"Lekarze zgłaszają, że nie mogą wystawiać recept na leki łączone zawierające tramadol. Zgłoszenia dotyczą wizyt osobistych. To kolejna zmiana w systemie e-recept utrudniająca pacjentom dostęp do leczenia, a lekarzom pracę" - piszą przedstawiciele samorządu.

Poprosiliśmy Centrum e-Zdrowia o komentarz w tej sprawie. Piotr Olewiński, odpowiadający za kontakty z mediami odpisał nam, że Tramadol i Doreta znajdują się na liście, która została opublikowana w poniedziałek na stronie internetowej. Sprawdziliśmy. Pod wskazanym adresem znajduje się m.in. arkusz excel do pobrania, zatytułowany: "Lista produktów - ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii". W nim faktycznie znajdują się wskazane leki przeciwbólowe.

Od biura prasowego Ministerstwa Zdrowia otrzymaliśmy zaś informację, że: "Tramadol to środek silnie uzależniający, mogący powodować poważne konsekwencje, jeśli przepisany jest bez weryfikacji historii leczenia pacjenta, z czym mieliśmy już do czynienia. Lekarz musi weryfikować wcześniejsze stosowanie takich leków w systemie gabinetowym".

- Leki zawierające tramadol nie należą jednak do grup leków, które zostały wskazane w rozporządzeniu - ripostuje Jakub Kosikowski, p.o. Naczelnej Izby Lekarskiej.

Kłopoty nawet przy spełnieniu warunków wskazanych w rozporządzeniu



To jednak nie koniec problemów. Otóż niedługo później Naczelna Izba Aptekarska poinformowała, że lekarze zgłaszają kłopoty także z wystawieniem leków psychotropowoych i narkotycznych na wizytach osobistych, pomimo spełnienia wymogów wskazanych w rozporządzeniu (np. weryfikacji przyjmowanych przez chorego leków w jego Internetowym Koncie Pacjenta). O ten problem również zapytaliśmy CeZ. Nie odpowiedziało nam jednak na pytanie, lecz odesłało do MZ jako organu "właściwszego do omawiania szczegółów rozporządzenia".

Podobne sygnały można znaleźć w sieci na kontach mediów społecznościowych prowadzonych przez lekarzy.

