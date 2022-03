Lekarz nie może odmówić leczenia. Ważny komunikat NFZ dla pacjentów

Podstawowym warunkiem właściwej realizacji prawa pacjentów do świadczeń zdrowotnych jest zapewnienie odpowiedniej dostępności tych świadczeń - podkreślają przedstawiciele NFZ w wydanym 29 marca komunikacie.

Jak wskazano "w tym mieści się również ograniczanie barier, które mogą utrudniać dostanie się do lekarza lub skorzystanie z leczenia, a które nie są niezbędne".

- Wymaganie negatywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2, przed przyjęciem pacjenta do szpitala lub do poradni, narusza jego prawa. Jeśli taka sytuacja ma miejsce pacjent może złożyć skargę do Rzecznika Praw Pacjenta lub do NFZ - informuje NFZ.