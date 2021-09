Koronawirus. Do 8 lat więzienia za zakażanie SARS-CoV-2. Zmiany forsuje Ministerstwo Sprawiedliwości

Jak podaje Polsat News, Ministerstwo Sprawiedliwości chce zmiany art. 161 kodeksu karnego. W pierwotnym znaczeniu artykuł ten mówi o karze dla osoby, która świadomie zaraża inne osoby wirusem HIV. Zgodnie z propozycją resortu sprawiedliwości po wprowadzonej zmianie, artykuł brzmiałby:

- Kto, wiedząc, że jest zarażony wirusem HIV lub dotknięty chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobą nieuleczalną lub realnie zagrażającą życiu, naraża bezpośrednio inną osobę na zarażenie tym wirusem lub chorobą, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 – podaje Polsat News.

Oprócz tego, jeżeli sprawca narażałby wiele osób na zakażenia, wówczas podlegałby karze nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Zgodnie z możliwą zmianą, resort chciałby zrównania zagrożenia za czyn podlegający na bezpośrednim narażeniu innej osoby na zarażenie HIV, chorobą weneryczną/zakaźną, ciężką nieuleczalną chorobą albo chorobą realnie zagrażającą życiu.

Polsat News przytoczył także uzasadnienie projektu proponowanego przez MS:

- Projekt przewiduje zrównanie ustawowego zagrożenia za czyn polegający na bezpośrednim narażeniu innej osoby na zarażenie chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobą nieuleczalną lub realnie zagrażającą życiu (obecny art. 161 § 2 k.k.) – z czynem polegającym na bezpośrednim narażeniu innej osoby na zarażenie wirusem HIV (obecny art. 161 § 1 k.k.). Oba te czyny zostają stypizowane w art. 161 § 1 k.k., z zagrożeniem od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Przewidziana jest również zmiana w typie kwalifikowanym, likwidująca lukę prawną, gdyż nie odnosił się on do narażenia wielu osób na zarażenie wirusem HIV.