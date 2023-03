Koniec recept i zwolnień lekarskich przez internet. Zmiany przepisów jeszcze w tym roku

Autor: Monika Chruścińska- Dragan • Źródło: Rynek Zdrowia, Radio Plus • 25 marca 2023 10:30

Ministerstwo Zdrowia zamierza ukrócić praktykę masowego wystawiania recept przez Internet. - Jeżeli lekarz w ciągu kilkunastu minut wystawia kilkadziesiąt recept, to wiadomo, że nie zostało to poparte badaniem. Robią to osoby, które tylko posługują się pieczątką lekarza - mówił w programie Sedno Sprawy na antenie Radia Plus, wiceminister Waldemar Kraska.