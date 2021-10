Kod choroby na L4. Co widzi pracodawca na zwolnieniu lekarskim?

Zwolnienie lekarskie (L4) jest widoczne dla pracodawcy, ale jak się okazuje, nie wszystkie informacje w nim zawarte są dla niego dostępne

Wersja elektronicznego zwolnienia przekazywana pracodawcy nie zawiera numeru statystycznego choroby

Co więcej, informacja o L4, która trafia do pracodawcy nie może zawierać danych ubezpieczonego oraz szczegółów zwolnienia

Kod na L4. Co widzi pracodawca?

W sprawie zwolnień lekarskiej, portal gazeta.pl powołuje się na ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu danych. Wynika z niego jasno, że pracodawca nie ma prawa dowiedzieć się o powodzie zwolnienia lekarskiego. Jak informuje portal, pracodawca nie widzi kodu choroby wpisanego przez lekarza.

Elektroniczne zwolnienie lekarskie zostaje udostępnione pracodawcy bez numeru statystycznego choroby. Takie rozwiązanie ma ochronić prywatność pracownika przebywającego na L4. Z kolei portal gowork.pl podaje, że "według przepisów, które weszły w życie dnia 21 lipca 2019 roku odnośnie obostrzeń ZUS na podstawie RODO, informacja o L4, która trafia do naszego pracodawcy, nie może zawierać danych ubezpieczonego i szczegółów dotyczących zwolnień. Zakład Ubezpieczeń Społecznych może podać jedynie nazwę płatnika" – czytamy.

Kody na e-ZLA (elektronicznym zwolnieniu lekarskim):

Kod A – niezdolność do pracy powstała po przerwie nieprzekraczającej 60 dni, spowodowana tą samą chorobą, która była przyczyn niezdolności do pracy przed przerwą;

Kod B – niezdolność do pracy w czasie ciąży;

Kod C – niezdolność do pracy spowodowana nadużyciem alkoholu;

Kod D – niezdolność do pracy spowodowana gruźlicą;

Kod E – niezdolność do pracy spowodowana chorobą zakaźną, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub inną chorobą, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.

Jednakże, pracodawca może zweryfikować L4 i przeprowadzić kontrolę.

L4 pod ścisłą kontrolą. Zmiany w ZUS

Przypomnijmy, ZUS zyskał nowe możliwości dzięki wprowadzeniu nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach społecznych. Urzędnicy mogą nie tylko sprawdzić, co robią oraz gdzie przebywają osoby na zwolnieniu lekarskim, ale także mają podstawę prawną, by żądać zwrotu zasiłku chorobowego od osób pobierających go nieuczciwie.

Szczególnie narażone na gruntowną kontrolę są osoby pobierające bardzo wysokie zasiłki albo przebywają na L4 powyżej 30 dni. Wspomniana nowelizacja funkcjonuje od 18 września tego roku.

Oprócz tego, już od 1 stycznia 2022 roku wprowadzone zostaną zmiany w ZUS. Jedną z nich jest wyższy zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu. Zmiana będzie spora, bo zamiast 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku, miesięczny zasiłek będzie wynosił 80 proc.

Także od 1 stycznia opóźnienie w opłacaniu składek przez przedsiębiorcę nie będzie już przeszkodą w uzyskaniu zasiłku chorobowego, zmieni się także okres pobierania zasiłku po ustaniu ubezpieczenia.

