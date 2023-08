Jest zawiadomienie NIL ws. Niedzielskiego do prokuratury. PiS też oskarża

Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej 8 sierpnia złożył zawiadomienia do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów, Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Pacjenta, a dzień wcześniej do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO)

Pisma dotyczą naruszenia przepisów o danych osobowych przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego poprzez upublicznienie w mediach społecznościowych informacji wrażliwych na temat lekarza Piotra Pisuli i wystawionej przez niego recepty

W ocenie prezesa NRL minister zdrowia całkowicie zburzył zaufanie w kwestii bezpieczeństwa danych zdrowia obywateli-pacjentów

Również 8 sierpnia, podczas konferencji prasowej rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek, zwrócił się do stacji TVN z oczekiwaniem o „sprostowanie fake newsa”, jakim miał być materiał o ogromnych problemach z wypisywaniem e-recept, podparty wypowiedzią lekarza Piotra Pisuli

- Podkreślam: minister zdrowia stoi w prawie. (...) My jesteśmy spokojni o każdą sprawę - mówił z kolei 7 sierpnia rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz

Samorząd lekarzy "dotrzymał słowa"

Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski we wtorek, 8 sierpnia, zwrócił się do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów, Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Pacjenta w związku z naruszeniem przepisów dotyczących danych osobowych przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Szef resrotu zdrowia miał to uczynić poprzez upublicznienie w mediach społecznościowych danych wrażliwych dotyczących lekarza i wystawionej przez niego recepty. Dzień wcześniej, 7 sierpnia, pismo w tej sprawie wystosowano do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).

W zawiadomieniu do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa prezes NIL m.in. podkreślił, że minister zdrowia bezprawnie ujawnił i wykorzystał informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, przekraczając jednocześnie – jako funkcjonariusz publiczny – swoje uprawnienia i działając zarówno na szkodę interesu prywatnego, jak i publicznego.

- Lekarz poprzez bezprawne działania ministra zdrowia doznał istotnego uszczerbku, który sprowadza się do szerokiego naruszenia jego dóbr osobistych i praw gwarantowanych przez Konstytucję RP oraz normy unijne. W sferze interesu publicznego ucierpiało w szczególności zaufanie obywateli do instytucji państwowej, jaką jest Ministerstwo Zdrowia. W konsekwencji, wypełnienie przez Adama Niedzielskiego znamion czynu zabronionego skutkowało, w sposób nieodwracalny, pogwałceniem zasad demokratycznego państwa prawa i naruszeniem norm prawnych – wskazał prezes NRL.

Ponadto, w ocenie prezesa NRL, minister zdrowia całkowicie zburzył zaufanie w kwestii danych dotyczących zdrowia obywateli-pacjentów. Pisze, że "mogą być wykorzystane przez polityka w celach sprzecznych z ideą ochrony zdrowia".

W zawiadomieniu do UODO prezes NRL zwrócił uwagę, że we wpisie ministra zdrowia z 4 sierpnia użyto liczby mnogiej „Sprawdziliśmy”.

– Nie tylko minister zdrowia zapoznał się z danymi zdrowotnymi lekarza, ale prawdopodobnie większa liczba osób współpracujących z ministrem miała wgląd w te dane jeszcze przed ich opublikowaniem - stwierdził Łukasz Jankowski.

Szef NIL zawnioskował również o wszczęcie postępowania wyjaśniającego przez Rzecznika Praw Pacjenta. W ocenie Naczelnej Izby Lekarskiej działanie ministra zdrowia, który publikuje w przestrzeni publicznej informacje o wystawianych na siebie receptach przez lekarza na leki, narusza prawa pacjenta, w tym szczególności prawo do zachowania tajemnicy informacji o pacjencie oraz prawo do zapewnienia ochrony dokumentacji medycznej.

Dokumenty zostały przekazane również do Rzecznika Praw Obywatelskich

z prośbą o podjęcie stosownych działań w celu ochrony praw lekarza w tej sprawie - poinformował samorząd lekarzy.

Zawiadomienie NIL ws. Adama Niedzielskiego do:

UODO: nil.org.pl/uploaded_files/art_1691489479_pnrlkw-000742023.pdf

Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów: nil.org.pl/uploaded_files/art_1691489479_pnrlkw-000762023.pdf

Rzecznika Praw Pacjenta: nil.org.pl/uploaded_files/art_1691489479_pnrlkw-000752023.pdf

Rzecznika Praw Obywatelskich: nil.org.pl/uploaded_files/art_1691489479_pnrlkw-000772023.pdf

Rynek Zdrowia pyta UODO, RPP i RPO o sprawę ministra zdrowia

Jak poinformował naszą redakcję UODO, do Urzędu 7 sierpnia wpłynęły dwa pisma, w tym od Naczelnej Izby Lekarskiej ws. ujawnienia szczególnej kategorii danych osobowych jednego z lekarzy. "Do tej pory nie odnotowaliśmy żadnej skargi w rozumieniu RODO, ani nie zgłoszono organowi nadzorczemu naruszenia ochrony danych osobowych. Obecnie Urząd analizuje sprawę i podejmie decyzje co do dalszych działań" - napisał nam rzecznik prasowy UODO Adam Sanocki. [AKTUALIZACJA] Późnym popołudniem poinformowano nas, że UODO podejmie postepowanie w tej sprawie.

Z kolei Małgorzata Duda z Departamentu Współpracy Biura Rzecznika Praw Pacjenta przekazała, że RPP aktualnie analizuje sprawę związaną z wypowiedzią ministra Adama Niedzielskiego w kontekście praw pacjenta. "Oczekujemy także na zapowiedziane, oficjalne pismo od Naczelnej Izby Lekarskiej, które może zawierać kluczowe dla Rzecznika informacje oraz okoliczności w przedmiotowej sprawie" - dodała jeszcze przed wpłynięciem zawiadomienia od NIL.

Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował Rynek Zdrowia, że "bada tę sprawę i w najbliższym czasie podejmie stosowne kroki".

Rzecznik PiS oczekuje „sprostowania fake newsa”

W trakcie wtorkowej (8 sierpnia) konferencji prasowej rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek zwrócił się do stacji TVN z oczekiwaniem o „sprostowanie fake newsa”, jakim miał być materiał o ogromnych problemach z wypisywaniem e-recept, podparty wypowiedzią lekarza Piotra Pisuli.

- Okazało się że problem, które stacja TVN usiłowała wykreować, nie istnieje, jeżeli chodzi o szpitale poznańskie, o leki i recepty, o których państwo mówiliście w swoim reportażu – mówił Rafał Bochenek na Nowogrodzkiej.

- Oczekiwałbym od stacji TVN sprostowania kolejnego fake newsa, kolejnego kłamstwa, które dystrybuuje w polskim społeczeństwie – zaznaczył Bochenek.

Dziennikarze kilkakrotnie dopytywali, na jakiej podstawie minister zdrowia miał dostęp do danych lekarza i na jakiej podstawie opublikował te dane.

- Mam wrażenie, że TVN i TVN24 są najbardziej przerażone tym, że kłamstwo zostało zdemaskowane - ciągnął Bochenek. - Państwa najbardziej boli to, że prawda została ukazana światu, że państwo próbowaliście dezinformować polskie społeczeństwo, jeżeli chodzi o kwestię dostępności do leków, możliwości wystawiania recept na te leki i to wszystko, co państwo kreowaliście w swojej telewizji okazało się nieprawdą. Ministerstwo Zdrowia także wczoraj o tym mówiło - wskazywał.

- Jeżeli państwo podajecie nieprawdziwą informację, która ma informować polskie społeczeństwo w zakresie dostępności do możliwości wystawiania recept i dostępności do poszczególnych leków, to rolą instytucji publicznych jest sprostowanie tych informacji, co zrobił pan minister prostując informację, która okazała się jednym wielkim kłamstwem i fake news – kontynuował Bochenek. Padły kolejne pytania o podstawy prawne upublicznienia wrażliwych danych lekarza Piotra Pisuli.

- Myślę, że to są pytania w pierwszej kolejności do rzecznika ministerstwa zdrowia. Rozumiem że, obawiają się państwo zadać to pytanie rzecznikowi zdrowia, bo wczoraj bardzo dobitnie udowodnił kłamstwa, które padły na państwa antenie.

Rzecznik resortu zdrowia broni swojego szefa. "Stoi w prawie"

W łagodniejszym tonie, ale w podobnej narracji, wypowiadał się wczoraj (7 sierpnia) na temat sprawy rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia Wojciech Adrusiewicz.

W trakcie poniedziałkowego briefingu prasowego odniósł się do informacji, że lekarz Piotr Pisula, "bohater" wpisu ministra Niedzielskiego na Twitterze, przedstawił szefowi resortu wezwanie przedsądowe. Domaga się przeprosin i zapłaty 100 tys.. zł na rzecz wskazanego hospicjum.

- Podkreślam: minister zdrowia stoi w prawie. Jeżeli ktokolwiek w tym kraju ma do kogokolwiek jakikolwiek uraz i uważa, że naruszył jego dobro czy jego interesy, ma prawo kierować sprawę do sądu. My jesteśmy spokojni o każdą sprawę, która jest kierowana do sądu czy do prokuratur. Naprawdę jesteśmy otwarci, czekamy na tego typu informacje – stwierdził Andrusiewicz.

Zanim doszło do publikacji tweeta, który stał się zarzewiem całej burzy medyczno-politycznej, prawnicy ministra przygotowali opinię - tak wynikało z wypowiedzi rzecznika. - Na pewno nasi prawnicy przygotowali już opinię, która powstała, zanim minister zdrowia o tym poinformował, więc ze spokojem czekamy - powiedział.

