Jest nowe rozporządzenie covidowe. Przepisy zostaną wydłużone do 30 kwietnia

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami covidowymi stan zagrożenia epidemicznego trwa do 31 marca 2023 roku. Jednak to już pewne, że zostanie przedłużony.

23 marca w wykazie prac legislacyjnych rządu opublikowano założenia do projektu nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego.

wprowadzenie modyfikacji o charakterze porządkującym wynikających ze zmiany podmiotu prowadzącego Krajowy Rejestr Pacjentów z COVID-19 (z Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie na jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia);

przedłużenie do dnia 30 kwietnia 2023 r. obowiązywania aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów określonych przepisami modyfikowanego aktu normatywnego, co jest uzasadnione:

aktualnie odnotowywaną liczbą nowych zakażeń wirusem SARS-CoV-2, jak również świadczeń opieki zdrowotnej (w tym w warunkach szpitalnych) udzielanych osobom zakażonym tym wirusem, odnotowywaną liczbą zakażeń wirusem grypy, która stanowi czynnik mogący negatywnie wpływać na sytuację zdrowotną populacji, sytuacją w innych państwach, w szczególności sąsiadujących z Rzecząpospolitą Polską.

Wykaz prac legislacyjnych Rady Ministrów: Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego

Stan zagrożenia epidemicznego wpływa na obowiązywanie wielu przepisów

Jak informował wcześniej portal Prawo.pl, decyzja ws. przedłużenia stanu zagrożenia epidemicznego była poprzedzona analizą regulacji prawnych w administracji rządowej i samorządach terytorialnych, które trzeba poprawić po zniesieniu przepisów covidowych. To ważne, bo stan zagrożenia epidemicznego wpływa na obowiązywanie wielokrotnie nowelizowanej ustawy covidowej, która z kolei odnosi się do kilkudziesięciu innych ustaw.

Co ważne, o dłuższy czas na dostosowanie się do trybu działania sprzed pandemii apelują m.in. samorządy terytorialne. Dla powiatów największym problemem jest funkcjonowanie zespołów do spraw orzekania i niepełnosprawności. Prawo.pl wyjaśnia, że obecnie w związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego ważność zachowują orzeczenia o niepełnosprawności albo o jej stopniu, których termin upłynął po 31 marca 2020 roku – po wejściu w życie nowelizacji o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Przepisy stracą ważność po 60 dniach od odwołania stanu zagrożenia.

Samorządowcy obawiają się, że powrót tradycyjnego trybu może doprowadzić do lawiny wniosków od osób, którym skończyła się ważność orzeczenia, a to zaś może oznaczać "zakorkowanie działalności komisji".

Samorządowcy chcą przedłużenia przepisów covidowych do końca czerwca

Prawo.pl przytacza opinię Bernadety Skóbel, radczyni prawnej Związku Powiatów Polskich, która podkreśliła, że przedłużenie ważności przepisów covidowych do kwietnia nie oznacza rozwiązanie problemów. Zdaniem ekspertki najlepszym i najbardziej racjonalnym terminem byłby 30 czerwca.

W rozmowie z portalem powołała się na przepisy dotyczące NGO (organizacji pozarządowych): w stanie zagrożenia epidemicznego funkcjonują przepisy, które pozwalają na niewybieranie nowych zarządów i przepisy legalizujące możliwość podejmowania decyzji online.

- Między marcem a czerwcem będą obywać się walne zgromadzenia dotyczące zatwierdzania sprawozdań finansowych. Przedłużenie terminu do kwietnia może rodzić niepewność co do tego czy organ, które zwołuje walne może skorzystać z trybu zdalnego – powiedziała Prawo.pl Bernadeta Skóbel.

























