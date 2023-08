Jest lista darmowych leków dla dzieci i osób po 65 roku życia. Wchodzi 1 września

30 sierpnia Ministerstwo Zdrowia opublikowało obwieszczenie w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Wiąże się z nim długo oczekiwana lista leków, które już od 1 września będą nieodpłatnie dostępne dla osób do 18. roku życia i po 65.

Ponadto w obwieszczeniu jest zaktualizowana lista darmowych leków dla seniorów, w tym nowej grupy, która zyskała uprawnienia w tym zakresie, czyli osób po 65 roku życia (liczy 3789 pozycji). A także dla dzieci i młodzieży - ta lista ma 2825 pozycji.

Przypomnijmy: 29 sierpnia prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę rozszerzającą grupę osób, którym przysługują bezpłatne leki, o dzieci do 18 lat i o seniorów powyżej 65 lat - jest to nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Minister zdrowia w rozmowie w TVP Info zwróciła uwagę, że dotychczas bezpłatne leki przysługiwały osobom powyżej 75 lat.

- Dzisiaj dotrzymujemy słowa i zgodnie z kolejnym krokiem włączamy kolejną grupę, czyli pacjentów powyżej 65 roku życia - obniżamy tę granicę wieku, jak również dzieci i młodzież do 18 roku życia. Jest to duża grupa pacjentów. Do tej pory osób od 75 roku życia, które mogły korzystać z darmowych leków było około 3 miliony. Dzisiaj poszerzamy bazę osób, która będzie mogła z tej listy leków darmowych korzystać i będzie to ponad 15 mln Polaków - powiedziała Sójka.