Influencerzy polecają środki lecznicze nieprzeznaczone do spożycia. GIF: to przestępstwo

Redakcja Rynku Zdrowia dotarła do kont influencerów polecających przyjmowanie nielegalnych produktów o działaniu leczniczym. Zdaniem inspekcji farmaceutycznej popełniają oni przestępstwo

Odpowiedzialność grozi też producentom i dystrybutorom środków oznaczonych jako "nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi"

Eksperymentowanie z przyjmowaniem takich produktów może doprowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych

Produkty nie do spożycia przez ludzi. Dawkowanie: trzy razy dziennie po dwie krople

"Jeśli zależy wam na zahamowaniu apetytu, to polecam GLP1" - pisze na swoim instagramowym profilu influencerka promująca aktywność fizyczną i ćwiczenie na siłowni. Reklamuje zakup "zestawu redukcyjnego" (do spalania tłuszczu) na określonej stronie internetowej. Dołącza swój kod rabatowy. Klikamy we wstawiony przez nią link.

Trafiamy do sklepu internetowego sprzedającego m.in. peptydy, suplementy diety czy środki na porost włosów. Czytamy tam informację o produkcie "GLP-1 + GIP 5 mg". To polipeptyd działający ponoć tak samo, co niezwykle popularny lek Ozempic. Producent obszernie rozwodzi się na temat benefitów wynikających z jego działania.

Hamowanie łaknienia, skuteczna redukcja masy ciała, poprawa metabolizmu, działanie ochronne na układ sercowo-naczyniowy, ograniczenie procesów zapalnych na kilka miesięcy - to tylko niektóre z potencjalnych korzyści z zażywania środka. Na poparcie tych tez załączono kilka linków do badań naukowych.

Na samym końcu trafiamy jednak na informację, że produkt GLP-1 z GIP przeznaczony jest "do celów badawczych". Właściwości jego działania zostały bowiem zaobserwowane przy badaniach laboratoryjnych, które nie były przeprowadzane na ludziach. Informacje zawarte w opisach nie były zatwierdzane przez rodzime ani europejskie organy nadzorcze.

Dystrybutor zastrzega, że prezentowana substancja "nie jest lekiem, produktem spożywczym ani suplementem diety, więc nie nadaje się do spożycia przez ludzi". Zawarto także zastrzeżenie, że produkty dostępne są "tylko dla instytucji lub osób prywatnych, które są powiązane z działalnością badawczą lub laboratoryjną".

W mediach społecznościowych sprzedawca jest mniej zachowawczy. Frywolnie pisze, że jego środki są "bardzo skuteczne i bezpieczne". Zachęca też do "eksperymentowania z dawkami i wyczucia pod siebie".

Influencerzy również zalecają stosowanie tego typu produktów swoim licznym odbiorcom (liczonym w dziesiątkach lub setkach tysięcy). Niektórzy nagrywają filmy, na których widać, że przyjmują reklamowane przez siebie preparaty.

Te materiały promocyjne wtłoczone są pomiędzy treści przedstawiające ich atrakcyjne ciała - wywierają tym samym swego rodzaju presję na niezadowolonych z własnego wyglądu odbiorców i odbiorczyń.

Chcesz schudnąć? Ćwiczenia i zdrowe odżywianie to za mało - musisz kupić określone produkty, kosztujące kilkaset złotych - to główny przekaz influencerów oraz współpracujących z nimi podmiotów.

Obchodzenie prawa grozi wieloletnią odsiadką oraz karami finansowymi

Zapytaliśmy Główny Inspektorat Farmaceutyczny, czy polecanie przez influencerów produktów niebędących żywnością ani lekami jest zgodne z prawem i czy można sprzedawać produkty nieprzeznaczone do spożycia, sugerując, że są bezpieczne. Edyta Janczewska-Zreda, rzecznik prasowy GIF, odpowiada nam, że zarówno influencerzy, jak i sprzedawcy czy producenci mogą popełniać przestępstwa.

W ocenie inspekcji farmaceutycznej działalność influencerów może wypełniać znamiona:

przestępstwa z art. 165 par. 1 pkt 2 kodeksu karnego polegającego na sprowadzaniu niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób wyrabiając lub wprowadzając do obrotu szkodliwe dla zdrowia substancje, środki spożywcze lub inne artykuły powszechnego użytku albo środki farmaceutyczne nieodpowiadające obowiązującym warunkom jakości. Grozi za to do ośmiu lat więzienia ;

kodeksu karnego polegającego na sprowadzaniu niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób wyrabiając lub wprowadzając do obrotu szkodliwe dla zdrowia substancje, środki spożywcze lub inne artykuły powszechnego użytku albo środki farmaceutyczne nieodpowiadające obowiązującym warunkom jakości. ; przestępstwa z art. 130 Prawa farmaceutycznego (dalej: p.f.) za przypisywanie wprowadzanemu do obrotu produktowi właściwości produktu leczniczego, pomimo że produkt ten nie spełnia wymogów określonych w ustawie (zagrożone grzywną).

- W przypadku powzięcia wiedzy przez urząd o tego rodzaju działalności zawiadamiane są policja lub prokuratura - podkreśla Edyta Janczewska-Zreda.

W rozmowie z Rynkiem Zdrowia Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dodaje, że jego instytucja może nakładać na takich influencerów kary do 10 proc. obrotu w przypadku udowodnienia, że wprowadzają konsumentów w błąd.

Dystrybutorzy oraz producenci nielegalnych środków o działaniu leczniczym mogą popełniać te same przestępstwa, co influencerzy. Dodatkowo także:

przestępstwo z art. 124b ust. 2 p.f. za dostarczanie lub udostępnianie odpłatnie albo nieodpłatnie sfałszowanego produktu leczniczego lub sfałszowanej substancji czynnej, lub przechowywaniu w tym celu sfałszowanego produktu leczniczego albo sfałszowanej substancji czynnej ( zagrożone pięcioletnią odsiadką );

p.f. za dostarczanie lub udostępnianie odpłatnie albo nieodpłatnie sfałszowanego produktu leczniczego lub sfałszowanej substancji czynnej, lub przechowywaniu w tym celu sfałszowanego produktu leczniczego albo sfałszowanej substancji czynnej ( ); przestępstwo z art. 125 ust. 2 pkt 2 p.f. za wykonywanie bez wymaganego zezwolenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu produktami leczniczymi (również zagrożone pięcioletnią odsiadką).

Rzecznik prasowy GIF zastrzega, że w przypadku zamieszczania ofert sprzedaży produktów oznaczonych jako "produkty do badań" decydujący charakter dla ich prawidłowego sklasyfikowania będzie miało dokonanie obiektywnej oceny prezentacji opisu ich właściwości, składu oraz działania.

- W ocenie GIF w opisywanych przez redakcję sytuacjach, w których dochodzi do opisywania produktów leczniczych jako produktów do badań, będziemy mieli do czynienia z działalnością umyślną i podejmowaną wyłącznie dla pozoru lub obejścia prawa. W przypadku powzięcia wiedzy przez urząd o tego rodzaju działalności zawiadamiane są policja lub prokuratura - informuje Edyta Janczewska-Zreda.

Nielegalne produkty lecznicze stanowią duże zagrożenie dla zdrowia publicznego

Przedstawicielka inspekcji farmaceutycznej przypomina, że z podobną praktyką mieliśmy do czynienia w przeszłości w ramach procederu sprzedaży tzw. dopalaczy. Wówczas podmioty, oferując produkty lub substancje mające być spożywane przez ludzi, niejako dla pozoru opatrywali je klasyfikacją „produkt kolekcjonerski” itp.

Warto również przytoczyć komunikat Głównej Inspektor Farmaceutycznej Ewy Krajewskiej z 2 sierpnia 2023 r. w sprawie fałszowania produktów leczniczych przeciwko cukrzycy typu 2. Inspekcja przypominała w nim, że wszystkie leki zawierające GLP-1 dopuszczone do obrotu są osiągalne wyłącznie na podstawie recepty. Zgodnie z informacjami Światowej Organizacji Zdrowia takie produkty coraz częściej dystrybuowane są w mediach społecznościowych, poza legalnym kanałem dystrybucji.

GIF podkreślił, że nabywanie produktów leczniczych z nieuprawnionych źródeł, w szczególności w internecie, wiąże się z wielkim ryzykiem związanym z ich nieznanym składem. Bezpieczeństwo i jakość tych produktów może być wątpliwa. Mogą być nieskuteczne, powodować reakcje toksyczne albo być zanieczyszczone (także bakteriami).

- Stosowanie produktów pochodzących z nielegalnego łańcucha dystrybucji stanowi duże zagrożenie dla zdrowia publicznego - stwierdziła Ewa Krajewska.

O komentarz do tematu poprosiliśmy również Główny Inspektorat Sanitarny. Na pytania zadane 20 września br. do czasu opublikowania tekstu nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi.

Wśród produktów polecanych przez influencerów dostrzegliśmy jednak środki zawierające tzw. chlorowodorek johimbiny. 30 sierpnia 2021 r. działający przy GIS Zespół do spraw Suplementów Diety wydał uchwałę, zgodnie z którą nie wolno stosować tej substancji w suplementach diety. Argumentowano, że stosowanie johimbiny może powodować skutki uboczne dla zdrowia człowieka, takie jak ból głowy, szybkie tętno, wysokie ciśnienie krwi, drżenie czy dolegliwości żołądkowe.

W opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności nie ma wystarczających dowodów pozwalających na ustalenie bezpiecznych dawek dziennych dla tej substancji. Tymczasem producent i sprzedawca produktu zawierającego chlorowodorek johimbiny przekonuje, że środek "jest bezpieczny, jeżeli jest stosowany zgodnie z zaleceniami na opakowaniu".

Internetowe konta umykają oczom organów nadzorczych. Naruszyciele czują się bezkarni

Krótkie przeszukanie platform internetowych oraz wpisanie pewnych fraz w wyszukiwarce daje przekonanie, że influencerów oraz sprzedawców działających w opisywany przez nas sposób jest całe mnóstwo.

Zauważony przez nas problem stanowi jedynie wierzchołek góry lodowej nielegalnego obrotu w mediach społecznościowych produktami wykazującymi działanie lecznicze.

Proceder może umykać użytkownikom niebędących obserwatorami niektórych kont. Przykładowo na Instagramie akwizycja produktów odbywa się bowiem głównie w formie tzw. stories (czyli krótkich filmików/relacji znikających po dobie od opublikowania na platformie).

Materiały reklamowe trafiają tym samym głównie do osób zainteresowanych i mogą nie być dostrzegane przez organy nadzorcze. Podobnie jest z ofertami prezentowanymi w popularnych serwisach aukcyjnych i tzw. marketplace'ach (wirtualnych tablicach ogłoszeń).

Niedawno na łamach Rynku Zdrowia informowaliśmy, że w sieci kwitnie handel botoksem z Azji, a tysiące gabinetów kosmetycznych może kupować z nielegalnego źródła. Opisywaliśmy działalność hurtowni internetowej sprzedającej bez zezwolenia produkty lecznicze i wyroby medyczne. GIF zapytany wówczas, czy przyjrzy się opisywanemu przez nas podmiotowi, unikał odpowiedzi. Wskazał tylko, że posiada odpowiednie kompetencje do podjęcia działań.

Adwokat Juliusz Krzyżanowski, kierujący praktyką Healthcare & Life Sciences w Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp.k., komentował wówczas, że organom nadzoru niewątpliwie łatwiej identyfikować i kontrolować jest firmy posiadające siedzibę i konkretny adres niż osobę odpowiedzialną za prowadzenie profilu w mediach społecznościowych - co może wymagać współpracy z organami ścigania.

- Polskie organy nadzoru nie powinny jednak pomijać naruszeń w sieci. Bo dopóki internetowi naruszyciele nie będą skutecznie ścigani, dopóty nie będą się bać prowadzić takiej działalności - skonkludował mec. Krzyżanowski.

