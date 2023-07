Darmowe leki dla dwóch nowych grup i nowe kody na receptach. Ministerstwo Zdrowia pokazało projekt

31 lipca na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie recept

Przepisy dotyczą rozszerzenia grupy uprawnionych do darmowych leków o osoby poniżej 18 roku życia oraz od 65 roku życia

Mają wdrożyć zmiany wpisane do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, która jednak wciąż nie została uchwalona

W przepisach wprowadzono nowy kod - "DZ", który na receptach będzie potwierdzał prawo do bezpłatnych leków dla dzieci i młodzieży. Leki dla seniorów będą oznaczane kodem "S"

Choć wciąż nie opublikowano wykazu leków, które będą dostępne za darmo, założono, że rozporządzenie wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu.

Zmienione rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie recept stanowi uzupełnienie regulacji, które mają zostać wprowadzone nowelizowaną ustawą refundacyjną. Co prawda ustawa dopiero została przyjęta przez Senat i musi jeszcze wrócić na finalne głosowanie do Sejmu, ale Ministerstwo Zdrowia z wyprzedzeniem przygotowało i opublikowało 31 lipca projekt rozporządzenia w tej sprawie.

Dotyczy rozszerzenia grupy osób, które mogą korzystać z darmowych leków refundowanych o te, które nie ukończyły 18 lat oraz te, która mają powyżej 65 lat.

- Konsekwencją opisanych zmian ustawowych jest konieczność wprowadzenia do zmienianego rozporządzenia nowego kodu uprawnienia dodatkowego pacjenta będącego ww. świadczeniobiorcą, który nie ukończył 18. roku życia. Zgodnie z ustawą będzie to kod „DZ”. Koresponduje to z proponowaną w projektowanym rozporządzeniu zmianą - wskazano w ocenie skutków realizacji rozporządzenia.

Z kolei recepty wystawiane na darmowe leki dla osób powyżej 65 roku życia będą oznaczane tym samym kodem, który obecnie uprawnia do leków "75 plus" - czyli kodem "S".

- Projektowane zmiany sprowadzają się również do wyłączenia obowiązku przedstawiania dokumentu potwierdzającego uprawnienia dodatkowe tych grup świadczeniobiorców, jako że są to uprawnienia związane z prosto weryfikowalnym wiekiem pacjenta, Tym samym wymóg sprawdzania dokumentów w tym zakresie wydaje się nadmiarowy - wskazuje resort zdrowia w uzasadnieniu.

