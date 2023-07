Czy poprawiona Apteka dla aptekarza zniszczy franczyzę? "Będą liczne spory sądowe"

Sejm przyjął ustawę o KUKE. Zawarto w niej bardzo ważne regulacje dotyczące aptek

Ministerstwo Rozwoju i Technologii chce zablokować możliwość przejmowania aptek przez sieci. Przyjęto możliwość cofania zezwoleń i milionowe kary finansowe za naruszenia

Wiele wątpliwości budzi przepis, mówiący o zakazie przejmowania kontroli nad podmiotem prowadzącym aptekę. Prawnicy przyznają, że jest nieostry i może skutkować długimi postępowaniami sądowymi

Kluczowe przepisy o aptekach

W czwartek (13 lipca) Sejm przyjął nowelizację ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw. Będzie się nią teraz zajmował Senat. Minister rozwoju Waldemar Buda postanowił zawrzeć w tej ustawie bardzo ważne z punktu widzenia rynku aptek zmiany w Prawie farmaceutycznym.

Przypomnijmy: zgodnie z wprowadzonymi w 2017 r. przepisami (tzw. Apteka dla aptekarza, dalej: AdA) nową aptekę może prowadzić wyłącznie farmaceuta lub farmaceuci w ramach wybranych spółek osobowych. Wprowadzono również kryteria geograficzno-demograficzne dotyczące liczebności aptek w danej gminie oraz ich rozmieszczenia od siebie. Za przepisy AdA był odpowiedzialny - wówczas jeszcze jako poseł - Waldemar Buda.

Obecnie już jako minister rozwoju Waldemar Buda argumentował, że przepisy trzeba uszczelnić. Tłumaczył, że sześć lat temu podjęto decyzję o uregulowaniu rynku w taki sposób, aby nowe apteki ogólnodostępne mogły być prowadzone wyłącznie przez farmaceutów. W 2020 r. zaczęły się pojawiać orzeczenia sądów i decyzje organów, zgodnie z którymi regulacje AdA nie obowiązywały w przypadku przejmowania udziałów w spółkach. W związku z tym - zdaniem ministra Budy - dochodziło do obchodzenia przez niektóre sieci aptek ratio legis wprowadzonych regulacji.

Jakie regulacje przyjął Sejm? W skrócie: aptekę będzie mógł przejąć tylko farmaceuta prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, spółka jawna albo partnerska z udziałem farmaceutów posiadających prawo wykonywania zawodu, a także uczelnia prowadząca kształcenie na kierunku farmacja. Ponadto podmiot przejmując, bądź powiązane z nim inne podmioty będą mogły być wspólnikami albo partnerami w podmiocie prowadzącym maksymalnie cztery apteki ogólnodostępne.

Wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni (WIF) mają zyskać możliwość cofania zezwolenia na prowadzenie aptek podmiotom, które przekroczą dozwolony limit posiadania czterech aptek ogólnodostępnych. Zezwolenia mają być cofane, począwszy od tych wydanych najpóźniej. Chyba że dany WIF uzna, iż pozostawienie apteki jest istotne z punktu widzenia interesu pacjentów. Propozycja przewiduje również kary finansowe za naruszenie przepisów - od 50 tys. do 5 mln zł.

Sieci aptek boją się donosów i postępowań

Wiele kontrowersji budzą przyjęte przepisy, zgodnie z którymi niedozwolone jest przejęcie kontroli (w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów) nad podmiotem prowadzącym aptekę ogólnodostępną.

Może to odnosić się m.in. do umów franczyzowych. Przykładowo: gdyby uznano, że farmaceuta w ramach takiej umowy jest jedynie osobą udzielającą swojego prawa wykonywania zawodu na potrzeby formalne, a podmiotem faktycznie prowadzącym aptekę jest np. sieć posiadająca więcej, niż cztery aptek - wówczas można byłoby mówić o naruszeniu przepisów.

Marcin Piskorski, prezes Związku Pracodawców Aptecznych Pharmanet (zrzeszającego większość głównych sieci aptek) na łamach Rynku Zdrowia alarmował, że ten przepis jest bardzo nieostry i może prowadzić do chęci pozbawienia majątku każdego nie-farmaceuty. Piskorski obawia się też donosów ze strony przedstawicieli samorządu aptekarskiego, takich jak po wejściu w życie AdA.

- Sądy orzekały na przekór tym donosom, ale przedsiębiorcy przez lata musieli bronić swojego majątku. Jestem przekonany, że nieostre przepisy będą prowadzić do pisania donosów dotyczących np. zapisów zawartych w umowach franczyzowych. Czekają nas zatem liczne, długotrwałe i kosztowne batalie sądowe w tym zakresie - przestrzega Marcin Piskorski.

Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Izby Aptekarskiej tłumaczył nam jednak, że nowe przepisy nie będą zakazywać franczyzy. Będą zaś odnosić się do sytuacji, w których umowa franczyzy nie przewiduje możliwości dokonywania decyzji przez farmaceutów prowadzących aptekę. Wówczas to franczyzodawca de facto ma kontrolę nad podmiotem.

- Układanie leków na półce zgodnie z życzeniem franczyzodawcy jest akceptowalne, ale nie w przypadku, gdy farmaceucie za brak dostosowania się do tego życzenia, grozi konieczność natychmiastowego zwrotu milionowej pożyczki - tłumaczy Marek Tomków.

Nieostry przepis będą interpretować urzędnicy. A potem sądy

Zapytaliśmy prawników o zdanie na temat przepisów dotyczących przejęcia kontroli. Dominik Jędrzejko, partner w Kancelarii Kaszubiak Jędrzejko Adwokaci sp.p. uważa, że ta regulacja będzie miała olbrzymi wpływ na franczyzę.

- Będzie ona pozwalać organom inspekcji farmaceutycznej na dokonywanie oceny konstrukcji współpracy farmaceuty z franczyzodawcą, a także powiązań pomiędzy aptekarzem a funduszem, udzielającym mu pożyczki i podmiotami współpracującymi z tym funduszem - mówi mec. Dominik Jędrzejko.

Adwokat uważa, że inspekcja farmaceutyczna nie ma doświadczenia w dokonywaniu takiej oceny. W związku z tym, że nadal nie doczekaliśmy się pionizacji inspekcji farmaceutycznej, każdy wojewódzki inspektor będzie mógł mieć własną interpretację na temat przestrzegania regulacji.

Dominik Jędrzejko spodziewa się, że w niektórych województwach może pojawiać się wiele sporów sądowych o umowy franczyzowe. Jego zdaniem niektórzy inspektorzy chętnie korzystają bowiem z donosów ze strony przedstawicieli związków farmaceutów.

Zdaniem mec. Jędrzejki niebezpieczna dla rynku jest już sama groźba sparaliżowania działalności apteki. Może być bowiem tak, że WIF wyda decyzję administracyjną o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie placówki, a Główny Inspektorat Farmaceutyczny ją podtrzyma.

Wówczas apteka zostanie zamknięta i jej właściciel będzie czekał średnio pół roku na to, by sąd wstrzymał decyzję na czas sporu sądowego. Następnie przez kolejne kilka lat postępowania, przyszłość apteki pozostaje niepewna.

- Dla wielu funduszy inwestycyjnych taka niepewność prawa może być absolutnie nieakceptowalna - wskazuje mec. Dominik Jędrzejko.

Nieco innego zdania jest Piotr Sędłak, radca prawny Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej. Przyznaje on, że przepisy dają pole do interpretacji. Ale jednocześnie, że nie ma w tym nic dziwnego. Orzecznictwo unijne jest bowiem bardzo bogate, jeżeli chodzi o interpretację pojęcia "kontroli przedsiębiorcy". A sądy polskie wielokrotnie stwierdzały, że każda umowa pomiędzy przedsiębiorcami, która ewentualnie może rodzić stan kontroli, powinna być oceniana w sposób indywidualny.

- W skrócie chodzi o to, że pewne konstrukcje umowne mogą tworzyć sytuację, w której jeden przedsiębiorca de facto zarządza drugim. W polskim prawie obowiązuje zasada swobody umów, więc strony w zasadzie mogą umówić się na wszystko, ale pewne rozwiązania mogą mieć właśnie taki skutek, że rodzą zależność jednego przedsiębiorcy od drugiego, co wpływa na przesłanki do prowadzenia aptek - mówi mec. Piotr Sędłak.

Prawnik nie zgadza się ze stwierdzeniem, że organy inspekcji farmaceutycznej nie zajmowały się badaniem umów franczyzowych. Już obecnie obowiązujące przepisy zakazują, aby zezwolenie na prowadzenie apteki mogły uzyskać podmioty, które prowadzą samodzielnie lub jako grupa kapitałowa więcej, niż cztery apteki na terenie kraju.

Na potwierdzenie swoich słów przesyła prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Czytamy w nim:

"w ocenie Sadu, organ prawidłowo ocenił, że wobec przepisów antykoncentracyjnych, każda umowa franczyzy podlega indywidualnej ocenie. Natomiast zapisy przedmiotowej umowy zasadniczo podporządkowały franczyzobiorcę tak, że jego możliwości kreowania własnej działalności gospodarczej są iluzoryczne. Zostały całkowicie podporządkowane wymogom i kontroli franczyzodawcy. Inne umowy franczyzy mogą być inaczej skonstruowane, dlatego w wyniku niniejszej skargi nie można przekładać na inne stany faktyczne."

Z kolei w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (w którym uchylono decyzję GIF) czytamy:

"(...) zarówno pojęcia "podmiotów kontrolowanych w sposób bezpośredni lub pośredni", jak i "bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców" nie zostały przez ustawodawcę zdefiniowane. Należą do tzw. pojęć "nieostrych", a sens umieszczenia takich zwrotów w treści przepisu stanowi to, by przepisy były możliwe do wypełnienia ad casum, zatem ich konkretyzacja następuje przez uwzględnienie danego stanu faktycznego."

- Sądy jasno stwierdzają, że inspekcja nie tylko może oceniać umowy franczyzowe podpisywane przez farmaceutów, ale też, że robi to poprawnie. Inspekcja musi mieć takie uprawnienie, aby sprawdzić spełnianie przesłanek do prowadzenia apteki - podkreśla mec. Piotr Sędłak.

Radca prawny zauważa, że nowe przepisy będą jedynie precyzować, że inspekcja może cofnąć zezwolenie na prowadzenie apteki za naruszenie regulacji oraz wskazują kolejność cofania podmiotowi zezwolenia, od tych wydanych najpóźniej, chyba że interes pacjentów będzie przemawiał za zmianą tej kolejności.

- Przepis sankcjonuje nie tyle sam fakt posiadania apteki przez sieć, tylko przejmowanie kolejnych aptek wbrew zakazowi antykoncentracyjnemu. Nie ma więc mowy o jakimkolwiek wywłaszczeniu - konkluduje mec. Piotr Sędłak.

